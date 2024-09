WhirlpoolWB70I 952 X

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool WB70I 952 X is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 196 cm, een breedte van 70,4 cm en een diepte van 75,1 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een groot bruikbaar volume van 225 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een zeer groot bruikbaar volume van 118 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.