WhirlpoolWHC18 T311

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool WHC18 T311 is een inbouwkoelkast met vriezer met een sleepdeur-systeem. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 177,2 cm, een breedte van 54,7 cm en een diepte van 56 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een klein bruikbaar volume van 129 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een klein bruikbaar volume van 39 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is F.