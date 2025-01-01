WhirlpoolW7X 82I OX

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool W7X 82I OX is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 191,2 cm, een breedte van 60,2 cm en een diepte van 69 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 180 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 69 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.