icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Everglades koelkast

Welke Everglades koelkast komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Everglades koelkasten en vergelijk de Everglades koelkast met andere koelkasten.
Laatste update van de test: 19 juni 2026

Keuzehulp

  • Everglades EVTT1018
    EvergladesEVTT1018
    Koelvriescombi|Vrijstaand|120 liter
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Everglades EVTT1020
    EvergladesEVTT1020
    Koelvriescombi|Vrijstaand|120 liter
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Everglades EVTD3020
    EvergladesEVTD3020
    Koelvriescombi|Vrijstaand
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Everglades EVOD2020
    EvergladesEVOD2020
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Everglades EVUD4041
    EvergladesEVUD4041
    Koelvriescombi|Vrijstaand
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Everglades EVUD4044
    EvergladesEVUD4044
    Koelvriescombi|Vrijstaand
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Everglades EVUD4049
    EvergladesEVUD4049
    Koelvriescombi|Vrijstaand
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Everglades EVTD9050B
    EvergladesEVTD9050B
    Koelvriescombi|Vrijstaand
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Everglades EVTT1026
    EvergladesEVTT1026
    Koelvriescombi|Vrijstaand
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Koelkasten per merk