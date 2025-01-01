BekoRDSA240K30XBN

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beko RDSA240K30XBN is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 146,5 cm, een breedte van 54,6 cm en een diepte van 58,1 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 142 liter en het vriesgedeelte (bovenaan) een klein bruikbaar volume van 40 liter. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is F.