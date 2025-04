Koop je je keuken bij IKEA, dan is het handig daar ook je koelkast te kopen. Zeker als je hem inbouwt. We helpen je de beste kiezen.

IKEA-koelkasten getest

We testen IKEA-koelkasten op onder meer gebruiksgemak en temperatuurstabiliteit. Inbouwmodellen met en zonder vriezer en zelfs tafelmodellen komen aan bod. Je ziet in onze test hoe goed ze presteren, hoe stil ze zijn en of het vriesvak goed werkt.

IKEA-koelkast kopen

IKEA verkoopt vooral inbouwkoelkasten, die je in een keukenkast monteert. Bijvoorbeeld in het METOD-keukensysteem. Let bij een inbouwmodel op de afmetingen in cm en het type ombouw of deurpaneel.

Er zijn ook vrijstaande modellen, zoals de tafelmodellen Lagan. Sommige modellen hebben een klein vriesvak. Andere hebben een grote vriezer.

Ook handig: sommige modellen hebben een flessenrek, lade of organizer. Kijk of het model vochtregeling in de groentela heeft en of je met een dubbele thermostaat de temperatuur in het vriesdeel en koeldeel apart kunt regelen, als je dat wilt.

IKEA-koelkasten vergelijken

In onze vergelijker zet je eenvoudig IKEA koelkasten naast elkaar. Je vergelijkt inbouwmodellen op hoogte, inhoud en indeling. Of bekijkt welke combi het meeste ruimte biedt.

Je kunt filteren op energieverbruik, formaat en indeling. En op verscheidene opties. Zo vind je een IKEA-koelkast die past in jouw keuken én bij je gebruik.