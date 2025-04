Zoek je een compacte koelkast die niet veel ruimte in je keuken in beslag neemt? Een tafelmodel koelkast is dan een ideale keuze. In onze test vergelijken we de beste modellen.

Tafelmodel koelkasten getest

In onze test van tafelmodel koelkasten beoordelen we koelkasten die klein en compact zijn. Ze passen in veel keukens en bieden genoeg ruimte voor de dagelijkse boodschappen.

Een vrijstaande tafelmodelkoelkast kun je neerzetten waar je wilt, en je kunt de bovenkant gebruiken om spullen op te zetten. Een tafelmodel inbouwkoelkast past in een kleinere nis in je keuken. Je plaatst een deurpaneel die past bij je keuken op de koelkastdeur.

In het lab testen we onder andere de energiezuinigheid, het geluidsniveau en de indeling van de koelkast. We selecteren tafelmodel koelkasten van bekende merken als Bosch, Samsung, IKEA en Liebherr. Maar ook van Tomado en Chiq.

Tafelmodel koelkast kopen

Wil je een tafelmodel koelkast kopen, let dan vooral op het energieverbruik. Een energiezuinig tafelmodel bespaart op je energiekosten.

Ook het geluidsniveau is belangrijk. Sommige koelkasten zijn stiller dan andere, wat handig is als je ze in een open keuken hebt staan.

Kijk ook naar de indeling en de ruimte die je nodig hebt. Bedenk hoeveel vakken en planken je nodig hebt voor je producten. En of je een aparte extra gekoelde lade wilt, of een vriesvak.

Zet je hem in een onverwarmde ruimte, zoals een schuur? Let er dan op dat de koelkast een passende klimaatklasse heeft.

Tafelmodel koelkasten vergelijken

In onze vergelijker zet je tafelmodel koelkasten eenvoudig naast elkaar. Zo zie je de belangrijkste kenmerken zoals energieverbruik, geluidsniveau en opties als een snelkoelfunctie of vochtregeling. Vergelijken helpt je de koelkast te vinden die het beste bij je past. Je ontdekt snel welke modellen de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden en passen bij jouw wensen.