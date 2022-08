Amerikaanse koelkasten getest

In onze test koelkasten zitten verschillende soorten koelkasten. We testen dus ook Amerikaanse koelkasten met een dubbele deur. Net als alle andere koel-vriescombinaties testen we de Amerikanen natuurlijk op hoe goed ze kunnen koelen en vriezen. En we testen altijd hoeveel lawaai ze maken, hoe handig ze in het gebruik zijn, en het energiegebruik.

In de test zitten Amerikaanse koelvriescombi's van Samsung, LG, Haier, IKEA en andere merken.

Amerikaanse koelkast kopen

Een Amerikaanse koelkast is een koelvriescombinatie. Hij heeft een dubbele deur, of 3 deuren. Vaak zit aan de ene kant een smalle deur voor het vriesdeel en aan de andere kant een smalle deur voor het koeldeel. In de vriezerdeur zit vaak een apparaat om ijsblokjes te maken. Dit heet ook wel een side-by-side. Of bovenaan zitten 2 deuren voor het koeldeel en onder zitten 1 of 2 lades voor de vriezer.

Een Amerikaans model is breed en hoog, dus past meestal niet in een kleine keuken. Maar het is wel compacter dan een aparte koelkast en vrieskast.

Heb je een Amerikaanse koelkast in de aanbieding gezien? Dan wil je natuurlijk weten of hij goed is voor je hem gaat kopen. Vergelijk ze daarom in onze vergelijker.

Amerikaanse koelkasten vergelijken

Je kunt in de vergelijker de Amerikaanse koelvriescombinaties eerst filteren op eigenschappen die je belangrijk vindt. Bijvoorbeeld op de afmetingen, of opties als snelvriesfunctie, no-frost, of wifi. Log in met een lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd om ook te filteren en vergelijken op de testoordelen.

Vergelijk de Amerikaanse koelkasten op hoe goed ze koelen en vriezen of bijvoorbeeld op energiegebruik. Heb je een open keuken, let dan ook op het geluid. Niet alleen het aantal decibel is van belang, maar ook hoe vervelend het geluid is.

Ten slotte vergelijk je de Amerikaanse koelkasten op prijs. Zo vind je de beste Amerikaan voor een goede prijs en koop je hem direct in een webwinkel naar keuze.