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SamsungRS68CG882EB1

Prijs niet beschikbaar

  • Type koelkast:  Koelvriescombi
  • Vrijstaand of inbouw:  Vrijstaand
  • Inhoud:  613 liter

Testresultaat

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Testoordeel
Temperatuur-nauwkeurigheid
Koeling
Vriezer
Duurzaamheid
Gebruiksgemak

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung RS68CG882EB1 is een vrijstaande koelkast met vriezer in Amerikaanse stijl. De koelkast heeft een hoogte van 178,3 cm, een breedte van 91,5 cm en een diepte van 74,1 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een zeer groot bruikbaar volume van 305 liter en het vriesgedeelte (aan de zijkant) een zeer groot bruikbaar volume van 140 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.

Samenvatting

Type koelkast
Koelvriescombi
Vrijstaand of inbouw
Vrijstaand
Inhoud
613 liter
Modeltype
Amerikaans
Kleur
Zwart
Vriezerlocatie
Side-by-side
Energieklasse
E
Hoogte
178,3 cm
Breedte
91,5 cm
Diepte
74,1 cm
No frost-vriezer
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
N.v.t.