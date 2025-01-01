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SiemensKF96NAXEA

  • Type koelkast:  Koelvriescombi
  • Vrijstaand of inbouw:  Vrijstaand
  • Inhoud:  605 liter

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Koeling
Vriezer
Duurzaamheid
Gebruiksgemak

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens KF96NAXEA is een vrijstaande koelkast met vriezer in Amerikaanse stijl. De koelkast heeft een hoogte van 182,6 cm, een breedte van 90,7 cm en een diepte van 73 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een groot bruikbaar volume van 278 liter en het vriesgedeelte (aan de onderkant) een zeer groot bruikbaar volume van 119 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.

Samenvatting

Type koelkast
Koelvriescombi
Vrijstaand of inbouw
Vrijstaand
Inhoud
605 liter
Modeltype
Amerikaans
Kleur
Zwart
Vriezerlocatie
Vriezer onder
Energieklasse
E
Hoogte
182,6 cm
Breedte
90,7 cm
Diepte
73 cm
No frost-vriezer
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
N.v.t.

Prijzen