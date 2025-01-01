SiemensKF96NAXEA

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens KF96NAXEA is een vrijstaande koelkast met vriezer in Amerikaanse stijl. De koelkast heeft een hoogte van 182,6 cm, een breedte van 90,7 cm en een diepte van 73 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een groot bruikbaar volume van 278 liter en het vriesgedeelte (aan de onderkant) een zeer groot bruikbaar volume van 119 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.