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HaierHFR5719ENMG

Prijs niet beschikbaar

  • Type koelkast:  Koelvriescombi
  • Vrijstaand of inbouw:  Vrijstaand
  • Inhoud:  446 liter

Testresultaat

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Testoordeel
Temperatuur-nauwkeurigheid
Koeling
Vriezer
Duurzaamheid
Gebruiksgemak

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Haier HFR5719ENMG is een vrijstaande koelkast met vriezer in Amerikaanse stijl. De koelkast heeft een hoogte van 191,2 cm, een breedte van 70,6 cm en een diepte van 67,9 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een groot bruikbaar volume van 237 liter met een 0-graden gedeelte van 40 liter. Het vriesgedeelte zit aan de onderkant en heeft een groot bruikbaar volume van 90 liter en is 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. Aan de buitenkant zit een display waarop de temperatuur van zowel de koelkast als het vriesvak wordt weergegeven. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.

Samenvatting

Type koelkast
Koelvriescombi
Vrijstaand of inbouw
Vrijstaand
Inhoud
446 liter
Modeltype
Amerikaans
Kleur
Zilver
Vriezerlocatie
Vriezer onder
Energieklasse
E
Hoogte
191,2 cm
Breedte
70,6 cm
Diepte
67,9 cm
No frost-vriezer
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
N.v.t.