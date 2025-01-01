HaierHFR5719ENMG

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Haier HFR5719ENMG is een vrijstaande koelkast met vriezer in Amerikaanse stijl. De koelkast heeft een hoogte van 191,2 cm, een breedte van 70,6 cm en een diepte van 67,9 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een groot bruikbaar volume van 237 liter met een 0-graden gedeelte van 40 liter. Het vriesgedeelte zit aan de onderkant en heeft een groot bruikbaar volume van 90 liter en is 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. Aan de buitenkant zit een display waarop de temperatuur van zowel de koelkast als het vriesvak wordt weergegeven. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.