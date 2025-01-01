SamsungRS6HA8891SL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung RS6HA8891SL is een vrijstaande koelkast met vriezer in Amerikaanse stijl. De koelkast heeft een hoogte van 177,9 cm, een breedte van 91,6 cm en een diepte van 74,2 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een zeer groot bruikbaar volume van 288 liter en het vriesgedeelte (aan de zijkant) een zeer groot bruikbaar volume van 141 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. Aan de buitenkant zit een display waarop de temperatuur van zowel de koelkast als het vriesvak wordt weergegeven. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.