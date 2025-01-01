SamsungRS66A8101S9

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung RS66A8101S9 is een vrijstaande koelkast met vriezer in Amerikaanse stijl. De koelkast heeft een hoogte van 177,8 cm, een breedte van 91,6 cm en een diepte van 72,5 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een zeer groot bruikbaar volume van 313 liter en het vriesgedeelte (aan de zijkant) een zeer groot bruikbaar volume van 164 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.