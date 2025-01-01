HaierHCR3818ENPT

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Haier HCR3818ENPT is een vrijstaande koelkast met vriezer in Amerikaanse stijl. De koelkast heeft een hoogte van 181,1 cm, een breedte van 83,3 cm en een diepte van 65,4 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een groot bruikbaar volume van 230 liter en het vriesgedeelte (aan de onderkant) een groot bruikbaar volume van 93 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.