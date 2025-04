Een Liebherr-inbouwkoelkast, een tafelmodel of een vrijstaande koelkast met vriezer nodig? We helpen je met onze testresultaten de beste te kopen.

Liebherr-koelkasten getest

Liebherr-koelkasten met BioFresh, met vriesvak of met dubbele thermostaat? Wij hebben allerlei soorten Liebherr-koelkasten getest. In de test beoordelen we onder meer de koel- en vriesprestaties, temperatuurinstelling en gebruiksgemak. Door de resultaten te vergelijken vind je de beste Liebherr-koelkast voor jouw situatie.

Liebherr-koelkast kopen

Liebherr maakt veel soorten koelkasten: van inbouw tot vrijstaand en van tafelmodel tot combi met vriezer. Liebherr tafelmodellen zijn compact en passen goed in kleine keukens. Inbouwmodellen zijn netjes weggewerkt achter een kastdeur.

Let op de maatvoering. Veel modellen zijn 178 of 201 cm hoog. De breedte (in cm) kan ook verschillen. Die is bij inbouw vaak rond de 56 cm en bij vrijstaand zo’n 60 cm.

Controleer ook of de deur links of rechts opengaat, of dat je deze kunt omdraaien.

Tegenwoordig hebben bijna alle koelkasten van Liebherr een digitaal display. Daarmee stel je de temperatuur precies in.

Veel koelkasten bieden extra functies zoals BioFresh of een apart vriesvak. BioFresh houdt volgens Liebherr groente en fruit langer vers door een lagere temperatuur en hoge luchtvochtigheid.

Liebherr-koelkasten vergelijken

In onze test vergelijken we Liebherr-koelkasten op temperatuurstabiliteit, energieverbruik en gebruiksgemak. Ook kijken we naar de indeling van de koelkast: hoeveel ruimte heb je in de lades en vakken? Zit er een vriesvak in en hoe goed vriest dat? Je vergelijkt zelf de testresultaten en andere eigenschappen om de koelkast te vinden die in jouw keuken hoort.

Vergelijk hoe makkelijk je de temperatuur instelt of reset, de afmetingen en de extra opties.

Storingen melden sommige modellen met een alarm. Bijvoorbeeld een geluids- of lichtalarm als de deur te lang open staat. Of als de temperatuur te hoog wordt.

Wil je weten hoe lang een koelkast meegaat? In onze vergelijker zie je ook de merktevredenheid die mede gebaseerd is op de levensduur op basis van ervaringen van anderen. Zo kies je een koelkast die past bij jouw huishouden.