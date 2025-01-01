LiebherrICNd 5123-20

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Liebherr ICNd 5123-20 is een inbouwkoelkast met vriezer met een deur-op-deur-systeem. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 176,9 cm, een breedte van 56,1 cm en een diepte van 54,8 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een klein bruikbaar volume van 133 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een klein bruikbaar volume van 45 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is D.