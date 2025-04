Op zoek naar een Amerikaanse koelkast of koelkast met vriezer van Samsung? Wij testen ze uitgebreid in een lab. Zo helpen we je de beste te vinden.

Samsung-koelkasten getest

Samsung Amerikaanse koelkasten met ijsblokjesmachines, smartfuncties of no frost zijn populair. Maar ook de koelvriescombi’s worden veel gezocht.

Wij beoordelen de koelkasten van Samsung uitvoerig op hoe goed ze koelen en vriezen, het energieverbruik, het gebruiksgemak en meer.

Amerikaanse Samsung-koelkast kopen

Samsung maakt vooral koelvries-combinaties en Amerikaanse koelkasten. Die laatste hebben een dubbele deur. Aan de ene kant een grote vriezer, de andere de koelkast. En vaak hebben ze een ijsblokjesmachine. Sommige modellen hebben een waterfilter of een apart koelgedeelte voor vlees en vis.

Je kunt kiezen wat het best bij je keuken past: een zwarte koelkast, of liever rvs?

Veel Samsung-koelkasten hebben no frost, waardoor je de vriezer niet hoeft te ontdooien.

Let op bij het kopen of de koelkast past. Amerikaanse modellen zijn groot. En de combi’s vaak ook. Meet dus goed je ruimte op. Check ook of de koelkast makkelijk te installeren is, zeker bij een inbouwmodel.

Bij sommige koelkasten kun je de temperatuur instellen via een display of via de SmartThings-app. Modellen met Family Hub hebben een scherm op de deur waarop je boodschappenlijstjes, agenda’s of recepten ziet.

Er is dus veel om over na te denk