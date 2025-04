Of je nu kiest voor een Siemens tafelmodel, een grote Amerikaanse koelkast of een inbouw: onze test helpt je bij het maken van een passende keuze.

Siemens-koelkasten getest

In onze test van Siemens-koelkasten kijken we naar koelen, vriezen, gebruiksgemak en hoe nauwkeurig hij de ingestelde temperatuur behoudt. We testen vrijstaande koelkasten, inbouwmodellen, tafelmodellen en Amerikaanse koelkasten.

Daarbij meten we hoeveel geluid de koelkast maakt, en hoeveel energie hij gebruikt. Ook controleren we of zaken als signalen en het display goed werken. Zo zie je snel welke modellen het goed doen op de belangrijkste punten.

Siemens koelkast kopen

Een Siemens-koelkast kopen begint met de keuze voor het type. En dat hangt af van je keuken. Heb je een ruimte waar je de koelkast wilt inbouwen? Of komt hij los in je keuken te staan?

Er zijn inbouwmodellen van bijvoorbeeld 122 cm hoog en vrijstaande modellen van meer dan 2 meter. Wil je nog meer vriesruimte, dan ga je voor een Amerikaanse koelkast van Siemens.

Let bij aankoop ook op de energieklasse. Die staat op het energieabel met letters zoals A, B of C. Dat zijn de zuinigste modellen zijn in hun vergelijkbare groep.

Denk na over wat voor soort ruimte je nodig hebt. Groentelades, of juist een flessenrek?

Ten slotte speelt bij inbouwmodellen de deur en het type scharnier ee