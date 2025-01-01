SiemensKI87VVFE1

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens KI87VVFE1 is een inbouwkoelkast met vriezer met een sleepdeur-systeem. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 177,5 cm, een breedte van 54 cm en een diepte van 55,3 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 148 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 46 liter. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.