IKEALAGAN (art. nr. 506.194.57)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De IKEA LAGAN (art. nr. 506.194.57) is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 150,3 cm, een breedte van 47,6 cm en een diepte van 53,3 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een zeer klein bruikbaar volume van 87 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een klein bruikbaar volume van 38 liter. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.