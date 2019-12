De uiterste datum voor indiening van de aangifte over 2018 is inmiddels voor de meeste Nederlanders verstreken. Maar: als je de belastingaangifte te laat verzendt, heb je gelukkig niet meteen een boete aan je broek. Wat kun je nog doen en wat zijn de gevolgen als je de belastingaangifte te laat indient?

Uitstel aanvragen

Je moet in principe aangifte doen vóór 1 mei. Voorzag je in april of eerder al dat je de belastingaangifte niet voor die datum kon indienen? Dan kon je tot 1 mei uitstel aanvragen voor de belastingaangifte. In een aantal bijzondere omstandigheden, zoals bij ziekte, kan je ook later nog uitstel aanvragen.

Het uitstelverzoek kost na 1 mei meer moeite. Je moet er een brief voor schrijven. De BelastingTelefoon kan je vertellen in welke omstandigheden zo’n verzoek zinvol is, wat er minimaal in de brief moet staan en waar je hem naartoe moet sturen.

Als je geen aangiftebrief hebt gekregen van de Belastingdienst, heb je langer de tijd om je aangifte in te dienen. Namelijk tot 14 juli 2019 als je belasting moet bijbetalen en tot eind 2023 als je recht hebt op een belastingteruggave.

Belastingteruggave

Ook als je een teruggave verwacht op je aanslag, kun je een boete krijgen als je de belastingaangifte te laat indient. Tenminste, als je een aangiftebrief ontvangen hebt. Heb je niet zo'n brief ontvangen, dan kun je een teruggave wel aan je neus voorbij laten gaan zonder dat je risico loopt op een boete.

Niet meteen een boete

Gelukkig heeft het niet direct vervelende gevolgen als je vergeten bent vóór 1 mei aangifte te doen of uitstel aan te vragen. Je krijgt eerst een herinnering en daarna een aanmaning van de Belastingdienst.

In beide gevallen gunt de fiscus je nog een aantal dagen (meestal 10 werkdagen) om de aangifte alsnog in te dienen. Pas als je ook de termijn uit de aanmaning ongebruikt laat verstrijken, krijg je een boete. De boete wordt dan onmiddellijk in rekening gebracht, ook als je maar een paar minuten te laat bent.

Hoogte van de boete

De eerste keer krijg je een verzuimboete van €369. Dit geldt ook voor het voor de tweede keer te laat indienen van een belastingaangifte. Wie daarna zijn lesje nog niet geleerd heeft, kan een boete van maximaal €5278 verwachten.

Aanslag en bewijslast

Als je de aangifte inkomstenbelasting te laat doet krijg je (uiteindelijk) niet alleen een boete, maar ook alsnog een aanslag inkomstenbelasting. De fiscus legt dan een zogenaamde 'ambtshalve aanslag' op. Daarvoor baseert de fiscus zich op een geschat belastbaar inkomen. Die schatting moet zo veel mogelijk berusten op redelijke uitgangspunten. Maar in de praktijk krijg je meestal een hoge aanslag opgelegd in de verwachting dat je wel gaat protesteren als deze echt te hoog is.

Tegen een ambtshalve aanslag kun je op dezelfde manier bezwaar maken als tegen een normale aanslag. Als je je aangifte niet, of niet behoorlijk ingevuld indient, krijg je een zwaardere bewijslast. Het is dan aan jóu om te bewijzen dat de ambtshalve aanslag onjuist is.

Als je de belastingaangifte te laat hebt ingediend (na het verstrijken van alle geboden extra termijnen, maar voor het opleggen van de aanslag), dan zal de fiscus de aanslag vaak alsnog op die aangifte baseren. De boete wordt dan waarschijnlijk wel opgelegd.

Geen aangiftebrief ontvangen?

De herinnering- en boeteprocedure geldt alleen als je van de Belastingdienst een bericht krijgt om aangifte te doen. Heb je geen aangiftebrief ontvangen maar moet je toch verplicht aangifte doen, dan kun je ook een boete krijgen van maximaal €5278, maar de regels daarvoor zijn iets anders.

Opzettelijk geen aangifte doen

Als de fiscus kan bewijzen dat je met opzet of grove schuld geen aangifte deed, kun je een boete krijgen die nog hoger is. Het bedrag van de boete is dan afhankelijk van belasting die je schuldig bent. De boete is dan 25 tot 100% van belasting die je moet betalen. De belasting van de inkomsten uit het vermogen (box 3) kan zelfs worden verhoogd met een boete tot 3 keer het bedrag van die belasting.

Als je nooit aangifte gedaan hebt en ook geen aangiftebrief hebt ontvangen, zal daar niet snel sprake van zijn. Alleen als er iets bijzonders aan de hand is, bijvoorbeeld als je een loterij wint, kan deze boete dan aan de orde zijn.

