Belasting terugkrijgen bij wisselende inkomsten

Had je de afgelopen 8 jaren wisselende inkomsten? Dan kun je misschien wel honderden euro’s (of zelfs meer dan duizend euro) terugkrijgen met een vrij simpel formulier. Lang niet iedereen kent deze regeling. En de informatie hierover op de website van de Belastingdienst is al jaren veel te ingewikkeld. Wij helpen je op weg.

Waarom kun je bij wisselende inkomsten vaak geld terugkrijgen?

Als je inkomen in 3 opvolgende jaren sterk varieert, betaal je vaak meer belasting dan wanneer de inkomsten gelijk verdeeld zouden zijn.

Omdat de wetgever die verschillende behandeling niet zo eerlijk vond, is er een regeling in het leven geroepen waarmee je bij een sterke wijziging in je inkomsten geld kunt terugvragen aan de Belastingdienst.

Voorbeeld Wie één jaar €70.000 verdient en de 2 jaar erop €40.000, betaalt meer belasting dan wie 3 jaar op rij €50.000 verdient. Terwijl in beide gevallen €150.000 verdiend wordt na 3 jaar. Dat komt doordat het Nederlandse belastingsysteem werkt met belastingschijven en heffingskortingen. Met een verzoek de inkomens over deze 3 jaren te middelen kan in dit geval ongeveer €1000 worden teruggekregen.

Wie kan geld terugkrijgen?

Met wisselende inkomsten bedoelen we ook een eenmalige uitschieter. Bijvoorbeeld doordat je de afgelopen pak ‘m beet 8 jaar:

na je studie begon met werken;

een indrukwekkende salarisstijging kreeg bij een banenwissel of door promotie;

ondernemer was met wisselende inkomsten;

een half jaar onbetaald verlof opnam of helemaal stopte met werken (bijvoorbeeld bij pensionering);

extra of juist minder dagen ging werken;

eenmalig een grote belaste uitkering kreeg, zoals een incidenteel hoge bonus, een ontslaguitkering, een lijfrentuitkering of een levensloopuitkering.

Dan kom je vaak in aanmerking voor een teruggave. Maar ook bij andere inkomenswisselingen kan het zijn dat je in aanmerking komt voor belastingteruggave.

Kom ik ook in aanmerking voor een belastingteruggave?

De regeling zelf is nogal ingewikkeld. Bij welke inkomensstijging of -daling je precies geld terug krijgt, is niet in een paar zinnen uit te leggen. Het heeft onder andere te maken met je inkomen, het moment waarop je meer of minder bent gaan verdienen, of je al dan niet de AOW-leeftijd bereikte en met de tariefschijven. Soms komen mensen met een inkomensverandering van €10.000 (tussen 2 jaren) al in aanmerking voor een teruggave, terwijl anderen met een véél grotere inkomsensstijging of -daling tóch niet in aanmerking komen voor een teruggave.

Hoeveel krijg ik dan terug?

Het goede nieuws is dat je dit niet zelf hoeft uit te rekenen. Je kunt online gratis laten uitrekenen of jij met een 'verzoek om middeling' geld terug kunt krijgen. Je moet wel eerst je aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen jaren verzamelen. Wie de afgelopen jaren aangifte deed via Mijn Belastingdienst, kan de aanslagen van die jaren gemakkelijk inzien via Mijn Belastingdienst.

Kun je een aanslag over een jaar waarover je wilt middelen niet meer vinden in je eigen administratie en/of Mijn Belastingdienst? Vraag dan de ontbrekende informatie op via de Belastingtelefoon. Als je de gevraagde informatie invult, zie je direct hoeveel belasting je terug kunt krijgen.

Wat moet ik doen om die teruggave te krijgen?

Je kunt het formulier 'verzoek om middeling van de Belastingdienst invullen en opsturen naar het adres van het belastingkantoor van jouw regio. In het formulier geef je aan welke 3 aaneengesloten jaren je wilt middelen. Om daar achter te komen, maak je van tevoren een berekening op de website BerekenHet.nl.

