Belastingtip voor AOW’ers met een partner in een zorginstelling

3 highlights uit het artikel

1. Recht op alleenstaandeouderenkorting

Vanaf het jaar waarin je echtgenoot wordt opgenomen in een zorginstelling, krijg je allebei recht op alleenstaandeouderenkorting. Die bedraagt in 2020 €436 per persoon. Per stel dus €872.

2. Niet toegekend

In de praktijk wordt hij in die situatie extreem vaak niet toegekend. Dat komt omdat weinig mensen weten dat je dan recht hebt op die korting. Het is een uitkomst van een logische redenering, die moeilijk te vinden is. Bovendien is de cruciale vraag hierover in het aangifteprogramma ongelukkig geformuleerd en niet goed uitgelegd. Waardoor je hem waarschijnlijk verkeerd invult.

3. Alsnog uit laten betalen

In deze belastingtip leggen we uit wat er meestal misgaat. En natuurlijk hoe je de belastingaangifte op dit punt wel goed invult. Plus: hoe je hierdoor gemiste alleenstaandeouderenkorting in 2016 tot en met 2020 alsnog uitbetaald kunt krijgen.