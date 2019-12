Checklist belastingaangifte voor (bijna) gepensioneerden

Check je AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat in stapjes omhoog. De eerste stap was in 2013.

Plan voor overbrugging inkomenstekort

Als je stopt met werken vóór de AOW-datum, dan krijg je een periode minder of helemaal geen inkomen. Dat komt doordat je AOW en misschien ook je pensioen later ingaan. Check vooraf of je die periode financieel goed kan overbruggen.

Dat kan bijvoorbeeld door het werkgeverspensioen eerder in te laten gaan, levenslooptegoed of spaargeld te gebruiken of een lijfrente in te zetten als die voldoet aan de eisen voor een overbruggingslijfrente. Een financieel adviseur kan je helpen alles goed op een rij te zetten.

Voorlopige aanslag aanvragen

Meestal zul je vanaf de AOW-leeftijd na afloop van het jaar belasting moeten bijbetalen. Dat komt doordat je na je pensionering meer dan 1 inkomensbron hebt. Omdat die fiscaal niet goed zijn afgestemd op elkaar, zal er waarschijnlijk te weinig belasting worden ingehouden.

Wil je voorkomen dat je aan het eind van het jaar moet bijbetalen, vraag dan tijdens het jaar een voorlopige aanslag aan. Die mag je gespreid betalen in de nog resterende maanden van het jaar en meestal krijg je een korting als je in 1 keer betaalt.

Haal ouderenkorting binnen

Had je eind van het belastingjaar 2018 de AOW-leeftijd bereikt en is je inkomen uit box 1, 2 en 3 niet hoger dan €36.346? Dan heb je in je aangifte over 2018 recht op een ouderenkorting van €1418. Deze heffingskorting vermindert de belasting die je moet betalen. Is je inkomen hoger, dan is de ouderenkorting maar €72.

Als je niet genoeg belasting betaalt om deze heffingskorting mee te verrekenen, dan krijg je hem niet uitbetaald van de Belastingdienst. Heb je een fiscale partner hebt, dan is het meestal slim om in het scherm 'verdelen' aan het einde van de online aangifte zoveel mogelijk inkomen aan jezelf toe te rekenen.

Je kunt bijvoorbeeld zoveel mogelijk vermogen in box 3 bij jezelf aangeven. 2,017% tot 5,38% daarvan wordt bij je inkomen geteld. Je betaalt dan misschien wel genoeg belasting om de ouderenkorting mee te verrekenen. Probeer het uit.

Korting voor alleenstaanden

Heb je recht op een AOW-uitkering voor alleenstaanden, dan heb je bovenop de normale ouderenkorting recht op alleenstaande ouderenkorting. In 2019 is die korting €429. Dit bedrag is onafhankelijk van de hoogte van je inkomen en van het al dan niet aanvragen van de AOW-uitkering (bijvoorbeeld als je partner in een verpleeghuis woont en jij nog in de echtelijke woning).

Belastingteruggave met middeling

Je kunt belasting terugkrijgen bij wisselende inkomsten. Je dient dan een verzoek om middeling in bij de Belastingdienst. Vaak krijg je als je stopt met werken met een verzoek om middeling duizend(en) euro's terug. Je krijgt een belastingteruggave als je in een periode van 3 jaar door sterk wisselende inkomsten veel meer belasting hebt betaald dan wanneer je 3 jaar lang precies het gemiddelde had verdiend.

Betaalde je daardoor meer dan €545 te veel belasting? Dan krijg je het verschil min €545 terug. Als je het verzoek ongeveer 3 jaar na je laatste werkdag indient, kun je goed vergelijken welke 3 jaar je het best kunt middelen.

Los (een deel van) de hypotheek af

Als je een hypotheek hebt, kan het heel voordelig zijn om die vrijwillig (geheel of gedeeltelijk) af te lossen. Dat geldt zeker voor kleine hypotheken.

Bekijk ook de checklist aangifte voor huizenbezitters

Controleer de aangifte

Schrik bij het controleren van de aangifte niet van alle nieuwe bedragen die gelden als je gepensioneerd bent. Net gepensioneerden komen in de aangifte allerlei bedragen tegen die afwijken van de eerdere jaren. Dat komt omdat het belastingtarief en de heffingskortingen veranderen vanaf het moment dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Het tarief in de eerste 2 schijven bevat een AOW-deel dat na het bereiken van de AOW-leeftijd vervalt. Daardoor daalt het tarief in de eerste 2 schijven. Ook de heffingskortingen kennen een AOW-deel. Vanaf de AOW-leeftijd vervalt dit deel en gaan de heffingskortingen aanzienlijk omlaag.

De tarieven in het jaar van het bereiken van de AOW-leeftijd zijn een gewogen gemiddelde van het tarief van vóór en na het ingaan van de AOW-leeftijd.

