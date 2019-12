Belastingaangifte doen

Aangiftemap

Leg van het gehele jaar een aangiftemap aan. Dat kan digitaal, maar kan ook in een multomap of schoenendoos. Stop hier alles in wat je nodig hebt bij je aangifte, zoals de jaaropgaven van je werkgever, van je uitkeringsinstantie en bank, notities over de reiskilometers die je maakt voor woon-werkverkeer en/of naar de dokter, bewijzen voor je giften, papieren van je hypotheekverstrekker en de WOZ-beschikking voor je woning.

Is aangifte doen verplicht voor mij?

Als je een aangiftebrief hebt ontvangen van de Belastingdienst, is aangifte doen verplicht. Ook als je niets hoeft te betalen of zelfs geld terugkrijgt van de Belastingdienst. De aangiftebrief verstuurt de Belastingdienst in januari en februari. In 2019 ontving je deze brief zowel op papier als in je digitale berichtenbox op mijn.overheid.nl. Als je vóór 1 maart 2019 geen aangiftebrief over 2019 ontving, is aangifte doen alleen verplicht als je minstens €46 belasting moet bijbetalen.

Vul bij twijfel de aangifte alsnog in, dan zie je ook meteen of je recht hebt op een teruggave. Lees hoe het precies zit en waarom aangifte doen als dat niet verplicht is vaak een aanrader is.

Zo doe je aangifte

Je kunt aangifte op 3 verschillende manieren doen:

via de app Aangifte 2018

online via Mijn Belastingdienst

of met een papieren formulier (dit vraag je aan via de BelastingTelefoon: 0800-0543)

De Consumentenbond raadt aangifte op papier en via de app af. Je kunt in deze app namelijk bepaalde gegevens niet wijzigen of aanvullen, waardoor niet iedereen de app kan gebruiken om aangifte te doen. En op papier mis je veel nuttige toelichtingen en rekenhulpen. Zo is het bijvoorbeeld een stuk lastiger om de meest optimale verdeling te krijgen tussen fiscale partners. Bovendien kun je bij aangifte op papier geen gebruik maken van vooraf ingevulde gegevens, waardoor een foutje sneller is gemaakt. Log in op Mijn Belastingdienst om online aangifte te doen.

Doe de aangifte bij voorkeur in de tweede helft van maart

De aangifte over 2018 moet vóór 1 mei 2019 worden verzonden aan de Belastingdienst. Haal je dit niet? Dan kun je voor 1 mei uitstel aanvragen tot 1 september 2019.

Liefst in maart

Als de Belastingdienst je aangifte vóór 1 april heeft ontvangen, dan krijg je vóór 1 juli 2019 bericht van de fiscus. Dat heeft als gevolg dat, als je geld terugkrijgt, dit bedrag bij aangifte in maart gegarandeerd uiterlijk in de eerste helft van juli op je rekening staat. Doe je tussen 1 april en 1 mei aangifte, dan garandeert de fiscus niet dat je vóór 1 juli bericht krijgt. Bij aangifte in april kan een teruggave langer duren en daar heb je alleen maar nadeel van. De fiscus vergoedt namelijk geen rente meer bij een teruggave.

Rente-nadeel bij aangifte na 1 mei

Als je de aangifte pas na 1 mei indient, is de kans veel groter dat je pas na 1 juli bericht krijgt van de Belastingdienst. Als je dan belasting moet bijbetalen, betaal je daarbovenop de rente. De fiscus berekent 4% rente (op jaarbasis). Die gaat lopen op 1 juli en stopt pas 6 weken na de datum die op de aanslag staat. Doe je vóór 1 mei aangifte en legt de Belastingdienst een aanslag op die overeenkomt met het te betalen of te ontvangen bedrag in je aangifte, dan hoef je geen belastingrente te betalen. Overigens lukt het de fiscus de laatste jaren om de meeste mensen die in de maand april aangifte hebben gedaan ook voor 1 juli bericht te sturen.

Heb je uitstel gekregen, dan is het alsnog gunstig voor de te betalen rente om de aangifte zo snel mogelijk in te leveren. Hoe sneller je de aangifte indient, hoe eerder je de aanslag binnen hebt en hoe minder belastingrente je betaalt als je moet bijbetalen.

Haastige spoed

Miljoenen Nederlanders doen al in de eerste week van maart aangifte. Maar het heeft voordelen om de klus een week of 2 uit te stellen. In de eerste weken van maart ontdekt en herstelt de Belastingdienst namelijk vaak fouten in de online aangifte. We raden daarom aan aangifte te doen in de tweede helft van maart.

Aangifte aanvullen en controleren

Bij aangifte via Mijn Belastingdienst is er al heel veel vooraf ingevuld. Alleen als je aangifte doet op papier of via Mijn Belastingdienst vraagt om een voorlopige aanslag, moet je alles handmatig invullen.

Controleer de vooraf ingevulde gegevens goed en pas ze aan of vul ze aan als dat nodig is. Dan loop je veel minder kans op een verkeerde aangifte dan als je alles handmatig invoert. Uit onderzoek van de Consumentenbond uit 2018 blijkt dat ongeveer 2% van de Nederlanders fouten vond in de vooraf ingevulde aangifte. Het ging meestal om verkeerde of missende inkomsten en spaarsaldi.

Onthoud dat de Belastingdienst niet alles van je weet en dat je zelf verantwoordelijk blijft voor het juist invullen van je aangifte. Je kunt bijvoorbeeld een boete krijgen als je een ontbrekende spaarrekening niet toevoegt. Of als je een te laag vooraf ingevuld loon niet verandert in het bedrag dat wél op je loonstrook staat. Vergelijk de vooraf ingevulde gegevens daarom met de informatie uit je eigen aangiftemap.

Let extra goed op als je bezwaar hebt gemaakt tegen de WOZ-waarde van je huis. De waarde wordt dan nogal eens verkeerd of zelfs helemaal niet ingevuld. En of de hypotheekrente helemaal aftrekbaar is, kan de Belastingdienst niet weten. Dat moet je zelf aangeven.

Juist aftrekposten staan meestal niet vooraf ingevuld. Als je de gegevens van de Belastingdienst niet aanvult, loop je dus al snel belastingvoordeel mis. Zo moet je het zelf aangeven als je recht hebt op een aftrekpost door hoge zorgkosten of giften aan een goed doel. En natuurlijk kan het zijn dat je geld hebt geleend van familie voor je huis. Deze lening en de betaalde rente zijn dan mogelijk niet meegenomen in de vooraf ingevulde gegevens. Vul in deze gevallen altijd de gegevens aan bij 'hypotheken en andere schulden'. Anders loop je renteaftrek mis.

Let op als je in de laatste dagen van 2017 nog een groot bedrag hebt overgemaakt via internetbankieren. Er is een kans dat dit niet meer is verwerkt in het vooraf ingevulde bankrekeningsaldo op 1 januari 2018 in je aangifte. Dit ontdekten wij in 2017 op basis van signalen van onze leden en aanvullend onderzoek bij alle banken. Ook nu is de kans aanwezig dat banken de balans (iets) te vroeg hebben opgemaakt. De weergave van het saldo op 1 januari 2018 in het jaaroverzicht klopt daardoor evenmin als het saldo dat zij doorgaven aan de Belastingdienst. Je mag het saldo wel handmatig aanpassen in de aangifte als je kunt aantonen dat je het geld al in 2017 had overgeboekt. Je kunt daar belasting mee besparen als je meer vermogen hebt dan het heffingsvrij vermogen. Het is goed mogelijk dat de betaling aan het eind van het jaar met terugwerkende kracht de boekdatum 2 januari heeft gekregen in je rekeningoverzicht.

Oude aangifte als leidraad

Pak de aangifte van vorig jaar erbij. Dat is meestal een goede indicatie van hoe de aangifte er dit jaar uit moet zien. Zeker als er in een jaar niet veel is veranderd, is de oude aangifte een goede en handige leidraad voor de nieuwe aangifte.

Check de (nieuwe) regels

Controleer wat nieuw is in de aangifte over 2018. Gebruik de helptekst van de online aangifte als je tijdens het invullen van de aangifte meer informatie nodig hebt. Je kunt ook de Belastinggids 2019 van de Consumentenbond aanschaffen en raadplegen voor hulp bij je aangifte inkomstenbelasting.

Fiscale partner?

Als je een fiscale partner hebt, kun je soms veel belasting besparen door een aantal posten slim toe te delen aan 1 van de 2 partners. Bij het invullen van de persoonlijke gegevens doe je er goed aan te kiezen voor het samen doen van aangifte. Je kunt dan vrij gemakkelijk in het scherm 'verdelen' uitproberen hoe je samen zo min mogelijk belasting betaalt, zonder dat je je in alle lastige regels daarvoor hoeft te verdiepen. Als je de aangifte allebei apart invult is het een stuk lastiger te achterhalen welke verdeling het meest lucratief is.

Heb je maar een deel van het jaar een fiscale partner?

Ging je in 2018 samenwonen, ben je getrouwd of heb je geen partner meer? Je krijgt dan vaak de vraag 'Wilt u met uw partner héél 2018 fiscale partners zijn?' Check in die situatie de voor- en nadelen van fiscaal partnerschap vóórdat je die vraag beantwoordt.

Soms betaal je duizenden euro's meer belasting als je die vraag met 'ja' beantwoordt. Terwijl je ook 'nee' mag kiezen. Je kunt de online aangifte ook tweemaal invullen: eenmaal wel als partners, eenmaal niet als partners. Sla beide versies op en vergelijk ze. De meest voordelige vul je uiteindelijk (weer) in op Mijn Belastingdienst en verzend je.

Het is dit jaar extra opletten met het verdelen van het vermogen

Hulp inschakelen

Kom je er echt niet uit, of bevind je je in een bijzondere situatie? Schakel dan hulp in. Dat kan bijvoorbeeld via een belastingadviseur, bij een kantoor van de Belastingdienst (gratis) of bij belastingwinkels. Ook veel ouderen- en vakbonden bieden aangiftehulp. Die is vaak gratis voor de leden van die bonden. Het komt ook voor dat er een kleine bijdrage wordt gevraagd, bijvoorbeeld aan niet-leden. Let er bij belastingwinkels op dat zij vaak alleen mensen uit de eigen stad of regio met een bescheiden inkomen helpen.

Aangiftehulp is aan te raden als je in het aangiftejaar een nieuw huis kocht, gescheiden bent of een onderneming hebt. In die situaties kun je trouwens het best zo snel mogelijk een adviseur raadplegen en niet eerst de aangifteperiode afwachten.

De BelastingTelefoon beantwoordt ook vragen over de aangifte inkomstenbelasting. Dit kan je op weg helpen, maar vertrouw niet blind op het antwoord.

Vlak vóór het verzenden van de aangifte

Ben je klaar met het invullen van de aangifte? Vergelijk hem dan met die van vorig jaar. Bij ongewijzigde omstandigheden zal daar meestal ongeveer hetzelfde te betalen of terug te ontvangen bedrag uitkomen. Zo niet, probeer dan te achterhalen waar de verschillen vandaan komen. Misschien heb je een fout gemaakt.

Als je meer moet bijbetalen of minder terugkrijgt dan anders, kan dat dit jaar ook komen doordat sommige regels zijn veranderd op 1 januari 2018.

Partners: check vlak vóór verzending van de aangifte nogmaals in het verdeelscherm of de gekozen verdeling van inkomsten, vermogen en aftrekposten tussen partners (nog steeds) optimaal is. Als je nog ergens in de aangifte iets gewijzigd hebt, kan het zijn dat daarna een andere verdeling beter is.

Sla de aangifte op

Bewaar een print of pdf van de aangifte en stop hem in je aangiftemap voor volgend jaar. Dan kun je deze volgend jaar als voorbeeld gebruiken. Bovendien kun je sommige belastingvoordelen later alleen claimen als je nog (zeer) oude belastingaangiftes kunt laten zien.

De Belastingdienst heeft ons geïnformeerd dat de aangifte nog 5 jaar na afloop van het aangiftejaar kan worden ingezien op Mijn Belastingdienst. Na die periode ben je wellicht op je eigen administratie aangewezen om belastingvoordeel in de wacht te slepen dat je alleen kunt krijgen op basis van oude aangiftes.

Méér voordeel bij de Belastingdienst

Toeslagen

Controleer meteen na het verzenden van je aangifte of je misschien recht hebt op een toeslag, als je deze niet al hebt aangevraagd. Een proefberekening voor 2018 en 2019 is zo gemaakt.Tot 1 september 2019 kun je zelfs een aantal toeslagen over 2018 aanvragen.

Teruggave op verzoek bij wisselende inkomsten

Had je de afgelopen jaren sterk wisselende inkomsten? Soms kun je dan honderden tot duizenden euro's belasting terugkrijgen van de Belastingdienst. Maar alleen als je erom vraagt. Check op de website berekenhet.nl of dat ook voor jou geldt. Een berekening maken heeft ook nog zin als de inkomenswijziging of -schommeling een jaar of 5 geleden plaatsvond. Lees hoe je met gemak een verzoek om middeling kan indienen.

Belastingtips voor volgend jaar

Wil je volgend jaar minder belasting betalen, dan kun je alvast lezen of je daar nu al iets aan kunt doen. Gedurende het jaar kun je meer doen om te besparen dan op het moment van invullen van de belastingaangifte zelf. Lees ook onze 10 belastingtips.

Foutje ontdekt na verzenden?

Ontdek je na verzenden van de aangifte dat je een fout hebt gemaakt? Fouten in de aangifte kun je eenvoudig herstellen zolang de fiscus nog geen definitieve aanslag heeft opgelegd. Je kunt de aangifte opnieuw openen, aanpassen, ondertekenen en nogmaals insturen op Mijn Belastingdienst. De fiscus gaat dan aan de slag met de laatst ingediende aangifte.

Tot en met 2023 heb je de mogelijkheid om een vermindering te krijgen waar je recht op had, maar die je over het hoofd hebt gezien. Op dezelfde manier kun je voor aanslagen uit eerdere jaren tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag gaat verminderingen vragen.

Andersom: ontdek je dat je te weinig belasting hebt aangegeven en zit dat je niet lekker? Dan kun je de fout vrijwillig verbeteren, zolang hij nog niet is ontdekt door de fiscus. Sinds 1 januari 2018 is vrijwillig aangeven van buitenlands inkomen en buitenlands spaargeld wel kostbaarder geworden.

