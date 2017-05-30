Je vakantiewoning in Zeeland verhuurde je in 2025 het hele jaar verhuurd voor €750 per maand (exclusief gas, water, licht, stoffering). De huurder heeft recht op huurbescherming. De jaarhuur is €9000 (€750 x 12). De WOZ-waarde is €229.000.

De waardevermindering van de WOZ is afhankelijk van hoeveel procent de jaarhuur van de WOZ-waarde is. Dit bereken je als volgt: (€9000 : €229.000) x 100% = 3,9%. In de tabel zie je dat daarbij een percentage hoort van 90. In de aangifte inkomstenbelasting betaal je over 90% x €229.000 = €206.100 belasting.