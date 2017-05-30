Carola van Dorp Expert belastingaangifteBijgewerkt op:2 januari 2026
Je vakantiehuis of ander soort tweede woning is voor de Belastingdienst vermogen. Je moet dit in box 3 aangeven voor de WOZ-waarde per 1 januari van het voorgaande jaar. In de aangifte over het jaar 2025 neem je dus de waarde op per 1 januari 2024. Die staat in de WOZ-beschikking die je in 2025 kreeg van de gemeente.
Is je vakantiehuis permanent verhuurd en geniet de huurder huurbescherming? Dan mag je de waarde nog wel verminderen. De jaarhuur bepaalt hoeveel lager de waarde is.
Je vakantiewoning in Zeeland verhuurde je in 2025 het hele jaar verhuurd voor €750 per maand (exclusief gas, water, licht, stoffering). De huurder heeft recht op huurbescherming. De jaarhuur is €9000 (€750 x 12). De WOZ-waarde is €229.000.
De waardevermindering van de WOZ is afhankelijk van hoeveel procent de jaarhuur van de WOZ-waarde is. Dit bereken je als volgt: (€9000 : €229.000) x 100% = 3,9%. In de tabel zie je dat daarbij een percentage hoort van 90. In de aangifte inkomstenbelasting betaal je over 90% x €229.000 = €206.100 belasting.