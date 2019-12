Fiscaal partner: voor- en nadelen

Check hier de belangrijkste voor- en nadelen van fiscaal partnerschap. Handig voor wie nog kan sturen of hij wel of niet als fiscale partner gezien wordt door de Belastingdienst. En voor wie hoe dan ook een fiscale partner heeft. Je moet voor de meeste voordelen namelijk wel iets doen. Bijvoorbeeld in het verdeelscherm van de belastingaangifte.

Let op: we hebben het hier nog over de inkomstenbelasting over 2018. Die heb je nodig in de aangifte die sinds 1 maart 2019 voor je klaarstaat in Mijn Belastingdienst.

Voordelen

Je kunt inkomsten en aftrekposten verdelen

Je kunt extra heffingskorting krijgen

Je kunt de belasting over jullie vermogen verminderen

Je kunt beter profiteren van de aanslaggrens

Inkomsten en aftrekposten verdelen

Je mag bij bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf bepalen wie welk gedeelte van het gezamenlijke bedrag aangeeft in de aangifte. Dat is aantrekkelijk als de ene partner een hoger belastingtarief betaalt dan de ander. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de aftrekpost voor de eigen woning of studiekosten voor zijn rekening nemen. De belastingbesparing is dan groter.

Extra heffingskorting

Belastingvoordeel als 1 van jullie nauwelijks inkomen heeft

Als je in 2018 geen inkomen (of maar een paar duizend euro) ontvangt, heb je normaal gesproken geen recht op (volledige) uitbetaling van de zogeheten algemene heffingskorting. Maar als je een fiscaal partner hebt wél. Dat levert maximaal €2265 belastingvoordeel op. Voor AOW'ers is het maximaal €1156.

Als je fiscale partner jonger is dan de AOW-leeftijd, krijg je dit volledige bedrag alleen als hij of zij een belastbaar jaarinkomen heeft in 2018 boven de grofweg €14.000. Is hij of zij ouder, moet dit inkomen nog iets hoger zijn: vanaf ongeveer €20.000. Is het inkomen van de meestverdienende partner lager dan de hierboven genoemde bedragen, dan kan er vaak nog wel een gedeelte van de algemene heffingskorting worden uitbetaald aan de minstverdienende partner.

Ben je ná 1962 geboren, dan wordt niet de hele heffingskorting uitbetaald, maar maximaal €755.

Let wel op: je krijgt de algemene heffingskorting op basis van het inkomen van je fiscale partner alleen als je ervoor kiest om samen belastingaangifte te doen. Dus ook voor degene zonder inkomen. Vaak krijgt diegene een brief van de Belastingdienst waaruit blijkt dat hij of zij geen aangifte hoeft te doen. Dat advies kun je dan beter in de wind slaan.

Andere heffingskortingen

Ook levensloopverlofkorting, arbeidskorting en inkomensafhankelijke arbeidskorting kun je soms in de wacht slepen op basis van het inkomen van je partner als je zelf een erg laag jaarinkomen hebt. We zullen dit hier niet helemaal uitleggen, maar als je samen aangifte doet zie je vanzelf of je ook nog recht hebt op uitbetaling van één van deze kortingen.

Extra ouderenkorting binnenhalen

Of je recht hebt op de hoge ouderenkorting (van €1418), heeft niets te maken met het inkomen van je partner. Je krijgt die hoge korting alleen als je eigen belastbaar inkomen minder is dan €36.346. Is je inkomen hoger, dan is de ouderenkorting maar €72. Toch kun je ook die belastingkorting soms gemakkelijker in de wacht slepen als je een fiscale partner hebt. Je kunt dan namelijk schuiven met posten tussen partners (in het scherm ‘verdelen’ van de belastingaangifte). Daardoor kun je het belastbare inkomen van beide partners bij de belastingaangifte vaak nog wat beïnvloeden. Daardoor is het soms mogelijk voor 1 van de 2 nét de hoge ouderenkorting van €1418 binnen te slepen. Dit zie je ook in de video bovenaan de pagina.

Vermogen verdelen

Partners hebben samen een heffingsvrij vermogen in box 3 van €60.000 in plaats van ieder €30.000. Dat was altijd al handig als 1 van de 2 nauwelijks vermogen heeft en de ander meer dan €30.000.

Rekenvoorbeeld:

De ene partner heeft geen vermogen en de ander een vermogen van €200.000.

Je belasting over je box 3-vermogen als fiscale partners is €870 minder dan als je geen fiscaal partner bent en apart aangifte doet. Als stel profiteer je immers van een gezamenlijk heffingsvrij vermogen van €60.000: dat bespaart in dit geval €390 belasting. Verdeel je het belaste vermogen gelijk tussen jullie dan heb je een tariefsvoordeel van €480 binnengeharkt.

De hier berekende besparingen zijn trouwens gelijk als de vermogende partner een vermogen heeft tot €1.038.000.

Aanslaggrens

Komt de aanslag van een van de partners rond de €0 uit? Verdeel de posten dan zo dat de te betalen belasting voor diegene precies €45 is. Bij bedragen tot en met €45 legt de fiscus namelijk geen aanslag op. Een voorlopige aanslag met een te betalen bedrag wordt daarbij niet meegerekend, een voorlopige teruggave wel.

Nadelen

Soms loop je een aftrekpost mis of haal je er minder uit

Het is niet voordelig fiscaal partner te zijn als je allebei een koophuis hebt

Aftrekpost mislopen

Soms loop je juist een aftrekpost mis, die je in je eentje wel gekregen zou hebben. Voor aftrek van zorgkosten en aftrek van losse schenkingen aan goede doelen kom je namelijk minder snel in aanmerking als je een fiscaal partner hebt, door drempels die gelden.

Rekenvoorbeeld

Stel: je verdient €40.000 en je partner ook. Jullie niet-aftrekbare drempel voor zorgkosten schiet omhoog als jullie elkaars ‘fiscale partners’ worden. Zonder fiscale partner is de drempel bij dat inkomen €664 (per persoon). Als je het hele jaar een fiscale partner hebt, wordt die ineens €2934 (samen).

Dat betekent dat je in 2018 mét fiscaal partner alleen nog maar zorgkosten mag aftrekken voor zover je samen meer dan €2934 aan aftrekbare zorgkosten hebt. Geef je €3000 uit aan een behandeling door een arts die niet vergoed wordt door de verzekering, dan houd je een aftrekpost van maar €66 over. Tenminste als je partner geen aftrekbare medische kosten heeft. Zonder fiscale partner had je een aftrekpost van €2336 gekregen. Dat scheelt nogal!

Renteaftrek voor één huis

Soms hebben beide partners een koophuis, bijvoorbeeld van voordat jullie gingen samenwonen. Als je beide huizen wilt aanhouden om er afwisselend te kunnen wonen, is fiscaal partnerschap niet aan te raden. Fiscale partners mogen (op een paar uitzonderingen na) samen maar van 1 huis de hypotheekrente aftrekken.

Tip: ben je evenveel bij je partner als in je eigen huis? Schrijf je dan niet in op het adres van je partner. Dan ben je niet elkaars fiscale partner en kunnen jullie beiden de renteaftrek voor je eigen pand behouden. Zolang geen van beide huizen in de praktijk een tweede huis wordt. Dit werkt niet indien je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

