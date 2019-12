De optimale verdeling tussen partners in de belastingaangifte

Partners mogen bij bepaalde inkomsten, aftrekposten en het vermogen zelf bepalen wie wélk deel daarvan aangeeft in de aangifte. Het is soms erg lastig om op eigen kracht te beredeneren welke verdeling het voordeligst is. Wat optimaal is, hangt van persoonlijke omstandigheden af.

Rekenhulp inschakelen in de belastingaangifte

In de praktijk is de optimale verdeling gelukkig wel vrij makkelijk te vinden. Antwoord daarvoor in de rubriek ‘partner’ altijd ‘ja’ op de vraag ‘Wilt u samen aangifte doen?’ Dan helpt de Belastingdienst je namelijk een handje tijdens het invullen van de aangifte. Er verschijnt dan een rekenhulp in de rubriek ‘verdelen’ die direct na het invullen van de gekozen verdeling aangeeft hoeveel belasting je bij die verdeling samen betaalt. Als je ‘nee’ antwoordt, zet je die ongemerkt buitenspel.

Kwestie van uitproberen

Als je aan het eind van de aangifte in het scherm 'verdelen' terechtkomt, kun je met posten schuiven. Bij elke aanpassing (die je handmatig doet) is meteen duidelijk of de belasting daardoor afneemt, want in het scherm staat steeds hoeveel belasting je samen in totaal moet betalen (of terugkrijgt). Je mag elke post ook gedeeltelijk aan de een en gedeeltelijk aan de ander toedelen. Bijvoorbeeld voor €100 aan de een en voor €800 aan de ander. Probeer van alles uit, want soms betaal je juist op die manier het minste belasting.

Je kunt natuurlijk met je partner afspreken dat je het belastingvoordeel verrekent. Bijvoorbeeld als je partner minder belasting betaalt, omdat hij/zij jouw studiekosten aftrekt.

Schuiven met vermogen loont

Bij gezamenlijke vermogens boven de €130.800, daalt de belasting over het vermogen als je het vermogen niet geheel aan één van de partners toerekent, maar gelijkmatig(er) over beiden verdeelt. Probeer dat dus in elk geval uit.

De Belastingdienst heeft voor 2018 een voorbeeld uitgewerkt waarin 2 partners die samen €260.000 vermogen hebben, €492 belasting kunnen besparen door een gelijkere verdeling. Als ze beiden de helft opgeven, betalen ze €1612 in totaal. Als ze het totale vermogen bij één van hen onderbrengen, is de belasting €2104.

Er zijn wel enkele uitzonderingssituaties waarin je het vermogen toch beter niet gelijkmatig kunt verdelen over de partners, omdat de totale belastingaanslag daardoor omhoog gaat. Bijvoorbeeld als een van de partners daardoor net toevallig de hoge ouderenkorting misloopt.

Dus ook bij het vermogen geldt: probeer verschillende verdelingen uit en kijk hoe dit de totaal te betalen belasting beïnvloedt.

Wel of niet onderling verrekenen?

Sommige partners gooien alle financiën op een grote hoop en andere niet. Je kunt natuurlijk met je partner afspreken dat je de belasting en het belastingvoordeel achteraf onderling verrekent. Om tot een goede onderlinge verrekening te kunnen komen, is het handig om de rubriek ‘verdelen’ eerst zo in te vullen dat ieder zijn eigen inkomsten, aftrekposten en vermogen invult. Je ziet dan in dat scherm hoeveel ieder dan zou moeten betalen of terug zou krijgen. Noteer dat of print het uit en zoek daarna de voordeligste verdeling.

Verdeling aanpassen

Heb je de aangifte al verzonden en ben je bang dat je er niet het maximale uit hebt gehaald? Je kunt de verdeling nog aanpassen door de digitale aangifte(s) te openen, te wijzigen en (als blijkt dat je inderdaad belastingvoordeel hebt laten liggen) opnieuw met DigiD te versturen.

Let op:

Je kunt een verzoek tot wijziging van de verdeling indienen totdat de aanslagen van beide partners vaststaan. Een aanslag staat vast als er geen mogelijkheid meer is om tegen de aanslag in bezwaar of beroep te gaan. Als je niets onderneemt tegen de aanslag, is dat 6 weken na de verzenddatum die op de aanslag staat.

Kiezen voor het wijzigen van een gemaakte verdeling kan alleen met toestemming van je partner. Als je inmiddels gescheiden bent en je partner wil niet meewerken aan een andere verdeling, kun je daar helaas niets aan doen.

Lees ook: