Wat is er allemaal nieuw in de aangifte over 2025? Hoe maak je optimaal gebruik van aftrekposten, zoals zorgkosten, hypotheekrente en reiskosten? De Belastinggids loodst je er stap voor stap doorheen. Wij geven bij elke post op je aangifte tips hoe je die zo slim mogelijk kunt invullen. Ook besteden we dit jaar extra aandacht aan de keuze tussen fictief en werkelijk rendement in box 3.
Geldgidsabonnees ontvangen de Belastinggids 2026 automatisch
De aangifte is grotendeels vooraf automatisch ingevuld, zodat het lijkt alsof je er geen omkijken meer naar hebt. Maar automatisch is niet altijd optimaal. Zo pakt het soms gunstig uit als je een aftrekpost juist aan de partner geeft die het minst verdient. Even wat langer puzzelen kan behoorlijk lonen. Wij adviseren hoe je dit zo slim mogelijk aanpakt.
Is de aangifte eenmaal ingediend, dan kun je de Belastinggids ook gebruiken voor andere beslissingen die je gedurende het jaar neemt. Zo kom je bij de volgende aangifte niet voor verrassingen te staan. Bijvoorbeeld omdat je toch belasting moet betalen over een vrijwilligersvergoeding of bepaalde zorgkosten kunt aftrekken.
Wat vind je in deze gids?
Voor wie is deze uitgave bestemd?
De Belastinggids 2026 is er voor iedereen die aangifte inkomstenbelasting moet doen en er het maximale uit wil halen.
