Geldgidsabonnees ontvangen de Belastinggids 2026 automatisch

Wat is er allemaal nieuw in de aangifte over 2025? Hoe maak je optimaal gebruik van aftrekposten, zoals zorgkosten, hypotheekrente en reiskosten? De Belastinggids loodst je er stap voor stap doorheen. Wij geven bij elke post op je aangifte tips hoe je die zo slim mogelijk kunt invullen. Ook besteden we dit jaar extra aandacht aan de keuze tussen fictief en werkelijk rendement in box 3.

De aangifte is grotendeels vooraf automatisch ingevuld, zodat het lijkt alsof je er geen omkijken meer naar hebt. Maar automatisch is niet altijd optimaal. Zo pakt het soms gunstig uit als je een aftrekpost juist aan de partner geeft die het minst verdient. Even wat langer puzzelen kan behoorlijk lonen. Wij adviseren hoe je dit zo slim mogelijk aanpakt.

Is de aangifte eenmaal ingediend, dan kun je de Belastinggids ook gebruiken voor andere beslissingen die je gedurende het jaar neemt. Zo kom je bij de volgende aangifte niet voor verrassingen te staan. Bijvoorbeeld omdat je toch belasting moet betalen over een vrijwilligersvergoeding of bepaalde zorgkosten kunt aftrekken.

Wat vind je in deze gids?

70 praktische en actuele aangiftetips, met doorverwijzingen naar andere hoofdstukken

Per aangiftepost hulp bij het invullen

Uitgebreide informatie over de vermogensheffing en tegenbewijsregeling in box 3

Geldbesparende tips en heldere rekenvoorbeelden

Handige informatie over schenken, nalaten en toeslagen

Voor wie is deze uitgave bestemd?

De Belastinggids 2026 is er voor iedereen die aangifte inkomstenbelasting moet doen en er het maximale uit wil halen.

Details e-book bestelling:

Als je het e-book hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor het e-book.

Je downloadlink blijft een half jaar actief: je kunt het e-book maximaal 5 keer downloaden.

Het bestandsformaat van het e-book is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar je computer.

Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader. Dit programma kun je gratis downloaden op de Adobe website. Ook kun je het lezen op alle tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf's op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.

Lees meer over onze bestelprocedure en voorwaarden