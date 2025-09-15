Veranderingen 2026

Met Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de aangiftetermijn voor erfbelasting na een overlijden in 2026 verlengd wordt. De termijn is dan geen 8 maanden meer, maar 20 maanden.

Moet ik altijd aangifte erfbelasting doen?

Je hoeft alleen aangifte erfbelasting te doen als je daadwerkelijk erfbelasting moet betalen. Valt de erfenis binnen de vrijstelling, dan is aangifte doen niet nodig.

De Belastingdienst schat in of je aangifte moet doen. Binnen 4 maanden na het overlijden sturen ze een brief met deze inschatting. De brief sturen ze naar een van de erfgenamen, executeur of gemachtigde in het testament. Vertrouw niet blind op deze brief, maar controleer zelf of je aangifte moet doen.

Erfgenamen of executeur doen aangifte

De erfgenamen zorgen samen voor de aangifte erfbelasting. Je kunt samen of ieder apart aangifte doen. Het is handig om 1 persoon aan te wijzen die de financiële zaken regelt. Waaronder de aangifte erfbelasting. Deze afspraak leg je vast bij de notaris in een zogeheten boedelvolmacht. Je bent pas officieel erfgenaam als je de erfenis (beneficiair) aanvaard. Doe je afstand van je erfenis? Dan ben je niet meer verantwoordelijk voor de aangifte.

Testament

Is er een testament en is hierin een executeur of een gemachtigde benoemd? Dan is deze persoon verantwoordelijk voor de aangifte. Kijk wel goed naar de taakomschrijving in het testament. Soms mag een executeur alleen de uitvaart regelen.

Uitbesteden mogelijk

Als erfgenaam, gemachtigde of executeur hoef je de aangifte niet zelf te doen. Je kunt dit ook uitbesteden aan een bekende of deskundige. Je blijft wel verantwoordelijk.

Termijn voor de aangifte erfbelasting

De aangifte erfbelasting moet binnen 8 maanden na de datum van overlijden bij de Belastingdienst binnen zijn. Alleen in bijzondere situaties geldt een langere termijn.

Uitstel mogelijkheden

Is deze termijn te snel? Vraag dan binnen 8 maanden na het overlijden digitaal of per formulier uitstel aan. Je krijgt altijd 5 maanden uitstel. Met een goede reden kan dit langer zijn. De Belastingdienst beslist over de goede reden en de termijn.

Let op: doet iedere erfgenaam apart aangifte? Dan moet ook ieder apart uitstel aanvragen.

Tip: vraag je uitstel aan? Dan betaal je belastingrente. Beperk of voorkom deze rente door binnen 8 maanden een voorlopige aanslag aan te vragen.

Voorlopige aanslag aanvragen

Een voorlopige aanslag kun je alleen via een papieren formulier aanvragen. Vul de gegevens in die je al weet en schat de gegevens die je nog niet weet of laat deze weg. In je definitieve aangifte vul je de juiste gegevens in.

Hoe doe ik aangifte erfbelasting?

Je kunt de aangifte digitaal of op papier invullen. Een digitale aangifte doe je in de mijn-omgeving van de Belastingdienst. Je logt hiervoor in met je DigiD. Kies nadat je bent ingelogd voor erfbelasting. Vervolgens kies je het jaar van overlijden.

Aangifte proberen

Iedereen kan een aangifte erfbelasting openen, ook als je geen aangifte hoeft te doen. Zolang je niet ondertekent en verstuurt, ziet de Belastingdienst niets van de aangifte.

Ook kun je een aangifte weer verwijderen. Je kunt dus een soort proefaangifte doen. Zo kun je bijvoorbeeld zien of je aangifte moet doen, hoeveel erfbelasting je moet betalen of wat de gevolgen zijn van een keuze in het testament.

Tip: verzamel eerst alle informatie voor je aangifte doet.

Geen vooringevulde gegevens

Helaas staat er in de aangifte erfbelasting geen gegevens vooraf ingevuld. Je moet alles zelf nog invullen en uitzoeken.

Aangifte op papier

Online aangifte doen heeft voordelen zoals:

Automatisch doorrekenen.

Je ziet alleen de velden die je nodig hebt.

Kun of wil je geen online aangifte doen? Dan doe je aangifte op papier. Het formulier kun je downloaden of aanvragen bij de Belastingtelefoon 0800-235 83 54.

Aangifte verstuurd en dan?

Na verzending controleert de Belastingdienst de aangifte. Soms vragen ze om extra informatie. Is alles duidelijk? Dan ontvang je een definitieve aanslag.

De Belastingdienst probeert om de aangifte binnen 6 maanden te behandelen. Maar in de praktijk blijkt deze termijn nogal eens langer te zijn. Er is al jaren een achterstand op deze afdeling. De uiterste termijn is 3 jaar na het overlijden.

Tip: in de aangifte kun je zelf aangeven wie de definitieve aanslag ontvangt.

Aangifte te laat ingediend

Heb je geen aangifte gedaan en geen uitstel aangevraagd? Dan stuurt de Belastingdienst een herinnering en kun je alsnog aangifte doen. Vergeet je dit ook? Dan krijg je een aanmaning en daarna een boete. In alle gevallen heb je ook te maken met belastingrente.

Stuur je de aangifte opzettelijk niet in? Dan mag de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen. Dit is een hogere boete.

Fout gemaakt of iets vergeten

Ben je iets vergeten of heb je een fout gemaakt? Zolang je nog geen definitieve aanslag ontvangen hebt, kun je de aangifte opnieuw insturen. De Belastingdienst neemt de aangifte dan opnieuw in behandeling. Houd wel rekening met belastingrente.

Heb je wel een definitieve aanslag ontvangen? Dan kun je binnen 6 weken per brief bezwaar maken. Na die 6 weken kun je tot 5 jaar na het jaar van overlijden de Belastingdienst per brief nog vragen om een aanpassing. Dat heet een verzoek tot vermindering.

Aangifte inkomstenbelasting overledene

Vergeet naast de aangifte erfbelasting niet om aangifte inkomstenbelasting te doen over het jaar van overlijden. Is er nog geen aangifte gedaan over het jaar ervoor? Dan zijn het zelfs 2 aangiften. Lees meer informatie hierover in het artikel: ‘Hoe belastingaangifte doen na overlijden’.

Hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt bij de aangifte erfbelasting zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kun je een vriend of familielid vragen om je te helpen.

Of je schakelt professionele hulp in. Denk aan een accountant of boekhouder, notaris of erfrechtspecialist. Vraag altijd of zij ervaring hebben met erfenissen afhandelen. Niet iedere adviseur is hier bekend mee. Vraag vrienden en bekenden of zij nog iemand kennen waar ze goede ervaringen mee hebben.

Belastingdienst

Ook bij de Belastingdienst kun je terecht voor vragen over de aangifte. Bel dan naar het speciale nummer voor nabestaanden 0800-235 83 54 . Bij een belastingbalie helpen ze je de papieren aangifte erfbelasting in te vullen. Maak hiervoor een afspraak via de nabestaandendesk.

Consumentenbond

De Consumentenbond helpt leden met een Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd abonnement met algemene vragen. We kunnen geen persoonlijk advies geven of hulp bieden om de aangite in te vullen.