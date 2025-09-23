De erfbelasting bereken je per erfgenaam. Het is namelijk een belasting voor de ontvanger. Die ontvangt ‘inkomen’. De hoogte van de vrijstellingen en tarieven van de erfbelasting hangt af van je relatie met de overleden persoon. Hierdoor kan het zijn dat de ene erfgenaam geen belasting hoeft te betalen en een ander wel. Wil je de totale erfbelasting weten? Tel dan de erfbelasting van alle erfgenamen bij elkaar op.

Stap 1