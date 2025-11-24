In een ‘gewoon’ testament bepaal je wat er met de nalatenschap moet gebeuren na je overlijden. Maar de periode daarvóór is minstens zo belangrijk. Wat als je je zaken niet meer zelf kunt regelen door bijvoorbeeld dementie of een beroerte? Deze geactualiseerde editie van het boek Het levenstestament helpt je bij het vastleggen van al die wensen.
In een ‘gewoon’ testament bepaal je wat er na je overlijden met je nalatenschap moet gebeuren. Maar de periode daarvóór is minstens zo belangrijk. Want wat gebeurt er als je je zaken niet meer zelf kunt regelen, bijvoorbeeld door dementie of een beroerte? In een levenstestament kun je al je wensen vastleggen. Niet alleen financiële wensen, maar ook medische en persoonlijke. Bijvoorbeeld over wie je huis mag verkopen en wie er met artsen mag overleggen. En zelfs wie er voor de hond of parkiet moet zorgen.
Het herziene boek Het levenstestament helpt je op weg als je een levenstestament wilt gaan opstellen. Het geeft antwoord op vragen als:
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