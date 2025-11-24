In een ‘gewoon’ testament bepaal je wat er na je overlijden met je nalatenschap moet gebeuren. Maar de periode daarvóór is minstens zo belangrijk. Want wat gebeurt er als je je zaken niet meer zelf kunt regelen, bijvoorbeeld door dementie of een beroerte? In een levenstestament kun je al je wensen vastleggen. Niet alleen financiële wensen, maar ook medische en persoonlijke. Bijvoorbeeld over wie je huis mag verkopen en wie er met artsen mag overleggen. En zelfs wie er voor de hond of parkiet moet zorgen.

Het herziene boek Het levenstestament helpt je op weg als je een levenstestament wilt gaan opstellen. Het geeft antwoord op vragen als:

Wat kun je allemaal vastleggen in je levenstestament?

Wie moet je wensen uitvoeren?

Leg je je medische wensen vast in een medische wilsverklaring en/of in je levenstestament? Denk bijvoorbeeld aan je wensen over euthanasie.

Moet je voor een levenstestament naar de notaris of is dat niet (altijd) nodig? En hoe bereid je je goed voor op zo’n gesprek bij de notaris?

Hoe regel je je digitale nalatenschap?

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