Wat kost een uitvaart?

Kosten uitvaart

We zetten de meest voorkomende kostenposten voor een uitvaart op een rij. Zo krijg je een indicatie van de prijs en een handvat bij het regelen van een uitvaart. Vraag altijd vooraf naar de totale kosten van de uitvaart en laat alle afspraken op papier zetten.

Vooraf bespreken

Een uitvaart regelen is vaak emotioneel zwaar. Toch is het zaak om zo scherp en zakelijk mogelijk te blijven. Bespreek alle kosten vooraf met de begrafenisondernemer of uitvaartverzorger. Uit onderzoek van de Consumentenbond onder ruim 1700 panelleden van het Consumentenbond Internetpanel blijkt namelijk dat dit lang niet altijd gebeurt. Je kunt ook verschillende begrafenisondernemers benaderen en om een offerte vragen. Niet veel mensen doen dit, maar het levert wel vaak grote prijsverschillen op.

Maak het je nabestaande(n) makkelijker en mogelijk ook goedkoper. Bedenk, bespreek en leg van te voren vast hoe je uitvaart eruit moet zien. Om je op weg te helpen volgt een korte checklist:

Wil je begraven of gecremeerd worden?

Wat voor een kist wil je?

Wil je opgebaard worden of laat je je nabestaande(n) liever bepalen wat zij fijn vinden?

Heb je specifieke wensen: denk aan de muziek en de plek voor de afscheidsbijeenkomst?

Mogelijk kun je ook al gesprekken voeren met verschillende uitvaartondernemers en offertes opvragen.

Laat je naasten weten of je verzekerd bent, wat voor uitvaartverzekering je hebt en waar de polis is.

Je kunt je wensen ook vastleggen in een persoonlijk memorandum. Hierin staan je wensen met betrekking tot je uitvaart, maar ook allerlei belangrijke gegevens, bijvoorbeeld het polisnummer van je uitvaartverzekering.

Zelf regelen

Een uitvaartverzorger kan alles voor je regelen. Dat is fijn, maar je kunt ook dingen zelf regelen. Sommige nabestaanden vinden dat fijn én bovendien kan het behoorlijk schelen in de kosten. Niet alle uitvaartondernemers staan hiervoor open, maar als dit al bij het eerste gesprek duidelijk wordt, kunt je voor een andere uitvaartondernemer kiezen .

Regel bijvoorbeeld zelf de rouwkaarten, bloemen, de kist en/of de ruimte voor de afscheidsdienst en condoleance (bijvoorbeeld het favoriete café of thuis).

Aanraders van ons Internetpanel

Het Consumentenbond Internetpanel heeft verschillende aanraders voor het regelen van een uitvaart of voor het besparen op kosten. Wij zetten er 10 voor je op een rij.

Bepaal eerst het budget en geef dit als uitgangspunt aan de uitvaartverzorger. Laat een persoon die een zekere afstand heeft de uitvaart regelen of helpen. Kies een plaatselijke ondernemer. Hij kent de lokale mogelijkheden en houdt rekening met zijn reputatie. Heb je bij eerste ontmoeting geen klik met de uitvaartverzorger, zoek dan een ander. Beslis niet alles tijdens het eerste gesprek met een uitvaartverzorger. Laat alles met prijs en al op papier zetten, ook eventuele aanpassingen. Als je de moed kunt opbrengen, regel dan veel dingen zelf, zoals rouwkaarten, bloemen, consumpties. Ga na de dienst naar een restaurant of kroegje in de buurt. Denk ook buiten de traditionele paden, bijvoorbeeld een afscheid thuis en een 'technische' crematie. Controleer de rekening achteraf.

Heb je een klacht?

Heb je de rekening achteraf gecontroleerd en klopt er iets niet? Of ben je ergens anders ontevreden over? Geef de klacht dan door aan je uitvaartverzorger.

Controleer bij het regelen van een begrafenis of crematie of de uitvaartondernemer het Keurmerk Uitvaartzorg heeft. Aangesloten uitvaartverzorgers worden jaarlijks getoetst op kwaliteit. Bij klachten en negatieve ervaringen kun je (nadat je je klacht met de ondernemer zelf hebt besproken) terecht bij Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

Praat mee

Ben je na een uitvaart wel eens met onverwachte kosten geconfronteerd? Praat mee in de Community en deel jouw ervaringen met andere consumenten.

