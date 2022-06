Schenking eigen woning regelen

Schenking jubelton in 2024 afgeschaft

Het kabinet wil de vrijstelling eigen woning per 1 januari 2024 afschaffen. Het kabinet heeft voorgesteld om de vrijstelling vanaf 2023 te verlagen tot €27.231. In 2022 mag je nog maximaal €106.671 belastingvrij schenken. Aan je kind, je kleinkind of aan anderen. Ook als er nu nog geen huis is.

De schenking moet gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van een eigen huis. Aflossen van de hypotheek mag ook. En de ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. De schenker kan ook extra voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld dat de schenking in mindering komt op de erfenis. Of het uitsluiten van de partner van je (klein)kind.

De regeling is ingewikkeld. En vaak gaat het om grote bedragen. Daarom is het belangrijk de schenking goed vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. Dat kan een akte van de notaris zijn. Maar dat hoeft niet. Je kunt ook onze voorbeeldovereenkomst gebruiken.

De ontvanger moet aangifte schenkbelasting doen. Ook als je gebruik maakt van de schenkingsvrijstelling. Je moet kunnen aantonen dat het schenkingsbedrag voor de eigen woning is gebruikt. Als je ons stappenplan volgt dan vergeet je niets.