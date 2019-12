Overwaarde van je huis opnemen: hoe doe je dat?

Een forse overwaarde ontstaat als je woningwaarde fors is gestegen en de hypotheek ruimschoots of helemaal is afgelost. Er zijn diverse mogelijkheden om dit geld vrij te maken als aanvulling op je pensioen of om je huis aan te passen.

Inkomen aanvullen

Er zijn verschillende manieren om de overwaarde van je huis te gebruiken als aanvulling op je (pensioen)inkomen. Bekijk wat voor jou de beste optie is.

Heb je voldoende inkomen? Dan zijn de krediethypotheek en aflossingsvrije hypotheek het meest geschikt.

Heb je een laag (pensioen)inkomen (bijvoorbeeld alleen een AOW-uitkering)? Je kunt een opeethypotheek of het verkopen en terughuren van je woning (sale-and-lease-back) overwegen.

Wil je de overwaarde gebruiken voor aanpassingen aan je woning, zoals levensloopbestendig maken en/of verduurzamen? Dan is er nog een vijfde mogelijkheid: de Blijverslening en Verzilverlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Deze leningen sluit je af via je eigen gemeente.

Krediethypotheek

Een krediethypotheek (of flexibel hypotheekkrediet) is een doorlopend krediet, met je huis als onderpand. Het maximum leenbedrag bij een losse krediethypotheek is 50% van de woningwaarde. In combinatie met een andere hypotheekvorm, kun je in totaal maximaal 100% lenen.

Beschik je over voldoende inkomen en kun je de rentelasten dragen, dan kun je in aanmerking komen voor een krediethypotheek. Banken hanteren standaardregels die bepalen hoeveel hypotheek er verstrekt mag worden; de CHF-normen. De norm houdt kort gezegd in dat de aanvrager gedurende 30 jaar de lasten van een annuïteitenhypotheek kan dragen.

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarmee je gedurende de looptijd geen kapitaal opbouwt en niets aflost. Een aflossingsvrije hypotheek is toegestaan tot maximaal 50% van de woningwaarde.

Beschik je over voldoende inkomen en kun je de rentelasten dragen, dan kun je in aanmerking komen voor een aflossingsvrije hypotheek. Banken hanteren standaardregels die bepalen hoeveel hypotheek er verstrekt mag worden: de CHF-normen. De norm houdt kort gezegd in dat de aanvrager gedurende 30 jaar de lasten van een annuïteitenhypotheek kan dragen.

Opeethypotheek

Een opeethypotheek is bedoeld als een aanvulling op het inkomen en bestaat meestal uit 2 delen. Het ene deel van de lening kun je ineens of in maandelijkse termijnen opnemen. Vanuit het andere leningdeel wordt de hypotheekrente betaald.

Heb je onvoldoende inkomen (bijvoorbeeld alleen een AOW-uitkering) om een krediet- of aflossingsvrije hypotheek af te sluiten, dan kun je een opeethypotheek overwegen om je overwaarde te benutten.

Huis verkopen en terughuren

De overwaarde van je huis kun je realiseren door je huis te verkopen aan- en vervolgens terug te huren via een daarin gespecialiseerd bedrijf. Deze constructie heet sale & lease back. Je kunt in je huis blijven wonen, maar per saldo ontvang je minder geld dan wanneer je verhuist. De 'sale-and-lease-backconstructie' is een dure manier om de overwaarde van je huis te benutten. Daarom is het alleen in de volgende situatie(s) het overwegen waard:

Als een hypotheek afsluiten niet mogelijk is.

Als je nog een beperkt aantal jaren in je huis wilt blijven wonen.

Als er geen nabestaanden zijn en je wilt maximaal profiteren van de overwaarde.

Voor woningaanpassingen: Verzilverlening of Blijverslening

Een Verzilverlening of Blijverslening sluit je af via je eigen gemeente. Bekijk de SVn landkaart om te checken welke gemeenten en provincies hieraan meedoen.

Verzilverlening

De Verzilverlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is bedoeld voor:

het opknappen of verbeteren van de woning;

het levensbestendig (seniorvriendelijk) maken van de woning, denk aan het installeren van een traplift;

energiebesparende voorzieningen, zoals spouwisolatie of dubbele beglazing;

noodzakelijke verbouwingen, zoals een nieuw dak, asbestverwijdering of funderingsherstel.

Blijverslening

De Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is bedoeld voor het levensbestendig (seniorvriendelijk) maken van de woning, denk aan het installeren van een traplift. Je kunt de lening hypothecair of door middel van een persoonlijke lening afsluiten.

