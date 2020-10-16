Nieuwe beveiligingseisen keyless entry auto's

Omdat auto's met een keyless entrysysteem sneller gestolen worden, gelden er vanaf 1 januari 2021 extra beveiligingsmaatregelen. Bekijk op de website van Kiwa SCM welke voertuigen goedgekeurd zijn en welke extra beveiliging nodig hebben. Auto’s die niet in de lijst staan, zijn niet bij Kiwa aangeboden voor een keuring. Ook is er een website om na te gaan in welke risicoklasse je auto valt (auto's tot 10 jaar oud): Autodiefstalcheck.nl.

Heb je een auto met keyless entry, kijk dan of de auto voldoet aan de nieuwe beveiligingseisen. Is dit niet zo, dan krijg je geen certificaat voor Voertuigbeveiliging. Je moet dan met de auto naar een CCV-inbouwbedrijf voertuigbeveiliging erkend door Kiwa-SCM. Heb je al een beveiligingscertificaat, dan blijft deze geldig, ook voor de verzekering. Alleen als je bijvoorbeeld van verzekering wisselt, moet je misschien een aanvullende maatregel treffen.

Keyless entry auto's

In Nederland zijn er zo’n 892.000 personenauto’s met een keyless entrysysteem, waarmee je de auto zonder sleutel kan openen. Hiervan is ongeveer 80% onvoldoende beveiligd tegen diefstal.

Deze auto's zijn een potentieel doelwit voor autodiefstal via ‘relay attack’. De dief onderschept het signaal van de auto naar de autosleutel (smart key) en krijgt het versterkt doorgestuurd. Hij kan de auto dan openen en starten.

Aanpassing voorwaarden autoverzekering

Verzekeraars passen misschien hun voorwaarden en premies aan voor auto’s met keyless entry. ABN Amro streeft ernaar dit jaar de voorwaarden aan te scherpen op het gebied van diefstal, beveiligingseisen en keyless entry.

Reaal vraagt nu al een dubbele autorisatie voor auto’s van meer dan €50.000 met keyless entry. Je kunt de auto dan bijvoorbeeld alleen ontgrendelen via bijvoorbeeld een extra afstandsbediening of transponder (een soort zenderontvanger).