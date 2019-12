Auto gestolen: geen uitkering zonder kentekenbewijs

Nieuws|Je zult niet de eerste zijn die de kentekenpapieren of kaart in de auto bewaart. Maar wordt de auto gestolen en heb je niet alle delen van het kentekenbewijs, dan kunnen sommige autoverzekeraars niets uitkeren.

Dat blijkt ook uit een recente Kifid-uitspraak. Een vrouw claimde haar gestolen auto op haar Hema-autoverzekering, Die keerde niet uit omdat de automobiliste het kentekenbewijs deel III of overschrijvingsbewijs niet kon overleggen, zoals vereist in de polisvoorwaarden. Het Kifid oordeelde dat de afwijzing terecht is.

Het kentekenbewijs dient als een identiteitsbewijs voor de auto en eigenaar in zowel binnen- als buitenland.

Het nieuwere bewijs bestaat sinds 2014 uit een kentekenpasje (deel I) en unieke ‘tenaamstellingscode’ (deel II).

De oudere, papieren versie bestaat uit het voertuigenbewijs en tenaamstellingsbewijs (deel 1A en 1B of I en II) en het overschrijvingsbewijs (deel II of deel III).

Meerdere kentekendelen

Bij diefstal van de auto dekt een beperkt- of volledig-cascoverzekering meestal de schade. Meerdere autoverzekeraars doen dit alleen na ontvangst van alle kentekendelen. Snel een nieuwe kentekenkaart aanvragen na diefstal kan overigens niet, vanwege een diefstalmelding bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) die het voertuig dan heeft. Direct diefstal melden is wel belangrijk, onder meer om de verzekering te stoppen en overtredingen met de auto op jouw naam te voorkomen.

Soms wel een uitkering

Gelukkig ligt het niet altijd zo zwart-wit. Zo vragen bijvoorbeeld Bovag en Reaal wel om alle kentekenstukken bij diefstal, maar als dit niet lukt keren beide verzekeraars toch uit. Mits ook aangifte wordt gedaan van de diefstal van het kentekenbewijs. Bij onherstelbare schade (total loss) vragen alle verzekeraars overigens wél alle auto- en kentekenpapieren om te voorkomen dat wrakken samen met de documenten worden verhandeld.

Verlies of diefstal kentekenkaart?

Kentekenkaart kwijt? Check dan of het juiste adres bij de gemeente bekend is. De RDW stuurt een nieuwe kentekenkaart hiernaartoe, ofwel naar diegene op wiens naam de auto staat. Kijk voor meer informatie bij de RDW.

Na verlies of diefstal van je papieren kentekenbewijs, krijg je na aanvraag van een nieuwe automatisch een plastic kentekenkaart die sinds 2014 wordt uitgegeven.

