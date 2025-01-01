Is een autoverzekering van Allianz Direct voor jou de beste en voordeligste keus?
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Coolsingel 120
3011 AG Rotterdam
Allianz Direct autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Allianz Direct .
Allianz Direct biedt verzekeringen via internet aan, die je zelf direct online kunt afsluiten. Bij de verzekeraar kun je terecht voor een particuliere autoverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering en woonverzekering (inboedel- en opstalverzekering). Moedermaatschappij Allianz Groep is aanbieder van financiële producten en diensten voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Je kunt hier als ondernemer of particulier terecht voor verzekeringen op het gebied van schade, inkomen of pensioen.