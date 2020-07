Allianz Direct-autoverzekering opzeggen

Allianz Direct-autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Allianz Direct .

Over Allianz Direct-autoverzekering

Allianz Direct biedt verzekeringen via internet aan, die je zelf direct online kunt afsluiten. Bij Allianz Direct kun je terecht voor een particuliere autoverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en een woonverzekering (inboedel- en opstalverzekering). Wil je liever advies en een verzekering afsluiten via een tussenpersoon, dan kun je terecht bij moedermaatschappij Allianz.

Moedermaatschappij Allianz Groep biedt financiële producten en diensten aan voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Je kunt hier als ondernemer of particulier terecht voor advies over verzekeringen op het gebied van schade, inkomen of pensioen.