Kilometerverzekering-autoverzekering opzeggen

Kilometerverzekering-autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Kilometerverzekering .

Over Kilometerverzekering-autoverzekering

De Kilometerverzekering.nl bestaat per 2007 en biedt een autoverzekering waarbij de hoogte van de premie afhangt van het aantal kilometer dat per jaar wordt gereden. De Kilometerverzekering autoverzekering is ondergebracht bij Nationale Nederlanden en biedt naast autoververzekeringen ook pakketverzekeringen en zakelijke verzekeringen aan.