Autoweek-autoverzekering opzeggen

Autoweek-autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Autoweek .

Over Autoweek-autoverzekering

Autoweek is een automagazine dat jaarlijks honderden auto-™s test en de laatste ontwikkelingen in de gaten houdt. Daarnaast biedt Autoweek een eigen online autoverzekering die dagelijks opzegbaar is en die je zelf kunt samenstellen (met seizoen dekking bijvoorbeeld). De service achter de schermen (bijvoorbeeld bij een schadeclaim) is in handen van Verzekeruzelf.nl.