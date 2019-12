ANWB-ledentarief-autoverzekering opzeggen

ANWB-ledentarief-autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van ANWB-ledentarief .

Over ANWB-ledentarief-autoverzekering

De Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond (ANWB) bestaat sinds 1883 en is de grootste vereniging in Nederland met ongeveer vier miljoen leden. ANWB staat bekend om de Wegenwacht en producten en diensten op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Daarnaast levert zij een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving. ANWB heeft particuliere verzekeringsproducten voor wonen, vervoer en reizen. Leden krijgen korting op het afsluiten van een verzekering, daarnaast is er pakketkorting.