Reviews van ANWB-ledentarief autoverzekering

Naomi 2 november 2019







Toon per onderdeel

Hoi! Ik ben 1 jaar verzekerd geweest bij de ANWB met het WA+beperkt casco pakket. De premie was voor mij belachelijk hoog per maand. Ik betaalde per maand €204 voor de verzekering. Als kers op de taart was dat nog zonder de wegenbelasting. Ik heb nu eindelijk een verzekering gevonden genaamd Volvo car insurance waar ik voor dezelfde verzekering + aanvullend iets met inzittenden maar €61 per maand kwijt ben. Bedankt hoor ANWB. Zonder jullie had ik een hoop geld kunnen besparen. Voor degene met een Volvo raad ik zeker Volvo car insurance aan. Doei, ANWB!!

Peter 11 september 2019







Toon per onderdeel

Deze score is alleen van toepassing op de veilig rijden verzekering. Ben al heel lang verzekerd bij de ANWB en naar volle tevredenheid. Om dat ik weinig kilometers maak en een rustige rijder ben besloot ik om over te stappen naar de veilig rijden verzekering. Helaas wordt er niet naar het totaalbeeld gekeken maar naar elk incident. Als je één keer hard remt, we zijn helaas ook af en toe de dupe van onze medeweggebruikers, wordt dit direct aangerekend. Ik heb dit nu enkele malen gehad en kon precies aangeven op welk moment, waar en waarom. Het wordt dan wel uit het systeem gehaald maar ik ben er een beetje moe van dat ik mijzelf steeds moet verdedigen. Ik heb al eens aangegeven dat het systeem pas compleet zou zijn met een dash-cam maar dat is te kostbaar en tijdrovend volgens de ANWB. Het was leuk om het te proberen waar ik ga toch weer terug naar de standaardverzekering van de ANWB. Scheelt een hoop ergernis en frustraties.

Kramer 1 juni 2019







Toon per onderdeel

Zeer slecht goed rijden weinig korting kunnen je helemaal volgen met de dongel, 1x te hard gereden word gelijk afgesloten zien alles van je altijd netjes gereden .

Hans 11 mei 2019







Toon per onderdeel

Hoewel iedere verzekering deze handelswijze hanteert is het een probleem in de markt zelf. Vergelijkbaar met de mateloze arrogantie van banken en grootverdieners. Heb je 2 schades gehad? En je veranderd van autoverzekering? Je wordt genaaid als je denkt dat je 0 schadevrije jaren hebt en je blijkt in de min te staan. Tot wrl 50 euro maandelijks (600 euro per/jr) gedurende 12 jaren betaal je elke schade die je maakt zesvoudig zelf terug. Dat is niet verzekeren, maar wurgkredieten aanbieden

Frank 9 maart 2019







Toon per onderdeel