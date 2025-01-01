Is een autoverzekering van De Goudse voor jou de beste en voordeligste keus?
Premie van een De Goudse autoverzekering berekenen? Met onze Autoverzekering Vergelijker vergelijk je eenvoudig verschillende autoverzekeringen. Bekijk wat een De Goudse autoverzekering meer of minder biedt ten opzichte van andere autoverzekeringen.
Heb je de autoverzekering gevonden die het best bij je past? Via de Autoverzekering Vergelijker kun je veel autoverzekeringen direct afsluiten.
Postbus 9
2800 MA Gouda
De Goudse autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van De Goudse .
De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, die zich focust op ondernemersverzekeringen. De Zeeuwse Verzekeringen is onderdeel van De Goudse. De Goudse biedt verzekeringen aan voor particulieren op het gebied van vervoer, aansprakelijkheid, overlijden, inboedel- en opstal, zorg en als samengesteld verzekeringspakket. Ook biedt De Goudse financiële producten aan, zoals hypotheken en lijfrente-, beleggings- en kapitaalverzekeringen. Daarnaast zijn er zakelijke producten in de vorm van bedrijfs-, ondernemers- en een personeelsverzekeringen.