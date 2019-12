De Goudse-autoverzekering opzeggen

De Goudse-autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van De Goudse .

Over De Goudse-autoverzekering

De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, opgericht in 1924. De verzekeraar focust op ondernemersverzekeringen. De Zeeuwse Verzekeringen en SFS Verzekeringen zijn onderdeel van De Goudse. De Goudse biedt verzekeringen aan voor particulieren op het gebied van vervoer, aansprakelijkheid, overlijden, inboedel- en opstal, zorg en als samengesteld verzekeringspakket. Ook biedt De Goudse financiele producten aan, zoals hypotheken en lijfrente-, beleggings- en kapitaalverzekeringen. Daarnaast zijn er zakelijke producten in de vorm van bedrijfs-, ondernemers- en een personeelsverzekeringen.