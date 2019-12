Nationale-Nederlanden-autoverzekering opzeggen

Nationale-Nederlanden-autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Nationale-Nederlanden .

Over Nationale-Nederlanden-autoverzekering

Nationale Nederlanden biedt verzekeringen aan voor particuliere en zakelijke klanten. De verzekeringen zijn online af te sluiten en via eigen accountmanagers, banken en adviseurs. Nationale-Nederlanden ontstond in 1963 uit de fusie tussen De Nederlanden van 1845 en de Nationale Levensverzekering-Bank en is nu onderdeel van financiële dienstverlener ING Groep.

Nationale-Nederlanden biedt financiële producten en diensten aan op het gebied van collectieve pensioenen, individuele pensioenen, levensverzekeringen en bankspaarproducten voor consumenten, schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen en hypotheken.