Reviews van Nationale-Nederlanden autoverzekering

Dankzij deze firma heb ik onverzekerd rondgereden en hangt er een boete van de RDW boven mijn hoofd. Dit omdat de betalingen die ik gedaan had door hun bank geweigerd was. Ik was me hier niet van bewust. Alle andere maanden waren keurig betaald. Verzekering blijft hier een hard hoofd in hebben. Mijn assurantieadviseur probeert dit nu recht te zetten. Ben al heel lang klant bij Delta Lloyd, maar de manier waarop ze met klanten omgaan is schandalig. Ik heb gewoon betaald, maar op foutjes maken, ook al is het door de bank, wordt je keihard op afgerekend!! Oppassen. Als je een nabetaling doet, vul dan NOOIT het acceptgiro veld in.