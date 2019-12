Univé-autoverzekering opzeggen

Univé-autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Univé .

Over Univé-autoverzekering

Unive is een verzekeringsorganisatie die werkt als vereniging zonder winstoogmerk en de leden centraal stelt. In 1991 is de huidige groep ontstaan met vestigingen verspreid over heel Nederland en met in totaal ongeveer 1,3 miljoen verzekerden.

Unive biedt schade- zorg en levensverzekeringen aan en financiele diensten en hypotheken. Particuliere verzekeringen zijn er op het gebied van gezondheid, vervoer, vrije tijd, wonen, recht, pensioen, lijfrente en uitvaart. Voor zakelijke klanten zijn er verzekeringen speciaal voor starters, ZZP-ers, MKB-ers en agrariers.