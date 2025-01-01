Is een autoverzekering van Univé voor jou de beste en voordeligste keus?
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Univé autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Univé .
Univé biedt verschillende verzekeringen en andere financiële producten voor particulieren en zakelijke klanten. Je kunt er onder meer terecht voor auto-, woon-, reis- en zorgverzekeringen. Daarnaast biedt Univé diensten op het gebied van hypotheken.