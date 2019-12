Reviews van Univé autoverzekering

Unive past sluipend de autoverzekering aan met 20% 24 januari 2019







Toon per onderdeel

Na een telefonische vraag om heldering bij Unive wat de reden kan zijn dat de autoverzekering met iets meer dan 20% van 2018 naar 2019 is verhoogd?komt als antwoord om de schadelast van Unive te compenseren. Genoeg reden om overstappen. Dit gebeurde sluipend, want er is bij ons geen enkel schrijven bekend van deze exorbitante prijsverhoging.

Geenland 22 januari 2019







Toon per onderdeel

Niet tevreden met de website en de service, alhoewel de verzekering mogelijk wel in orde is. De groene kaart wordt verstopt in een email met erg veel te downloaden pdfs. De groene kaart is niet terug te vinden op 'mijnunive'. Het is onduidelijk wat je aanspreekpunt is,

Anoniem 19 december 2018







Toon per onderdeel

Auto allrisk verzekerd, schade aan de onder dorpel tussen voor en achter portier. Naar schadeherstelbedrijf van Univé gegaan, nog voordat ik de schade bij de verzekering had gemeld, met het idee dat ik dan gelijk het schadebedrag kon doorgeven. Rond de vijf honderd euro. Schade met bedrag doorgegeven aan Univé en een afspraak voor herstel gemaakt. De reactie van Univé was meteen hoe ik in mijn bonus/malis zou terug vallen. Dat zag er niet gunstig uit dus besloot ik de schade direct voor eigen rekening te nemen wat ik volgens de voorwaarden nog achteraf ook had mogen doen. Op de dag van schadeherstel onaangenaam verrast, of ik even wilde tekenen voor een herstel bedrag van 860 euro. Niet getekend, het kon wel voor 560 gerepareerd worden maar de schademelding moest worden afgemeld bij Univé en ik moest dan wel direct zelf afrekenen. Univé en schadeherstelbedrijf hadden hiervoor geen verklaring. Vaste prijsafspraken zal het antwoord wel moeten zijn.

Chielos 4 december 2018







Toon per onderdeel

Geen enkele coulance in het toekennen van schadevrije jaren. Ik heb nl. vanaf 16 mei 2008 tot en met 19 aug 2015 zelf een auto + verzekering gehad en zonder schade gereden. vanaf 20 aug 2015 tot 24 oktober 2018 samen met mijn (ex)vriendin gereden. Die auto stond op haar naam en ik was mede bestuurder. Ook schade vrij gereden. Unive gaat 3 jaar terug....... jammer 2 maand over tijd dus!!!! Geen schadevrije jaren meer.

Maria 27 maart 2018







Toon per onderdeel