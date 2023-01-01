ANWB autoverzekering afsluiten?
Is een autoverzekering van ANWB voor jou de beste en voordeligste keus?
- Vul in de Autoverzekering Vergelijker van de Consumentenbond je wensen in.
- Je ziet direct welke autoverzekering op basis van jouw voorkeuren de laagste prijs en beste prijs-kwaliteitverhouding heeft.
Premie van een ANWB autoverzekering berekenen? Met onze Autoverzekering Vergelijker vergelijk je eenvoudig verschillende autoverzekeringen. Bekijk wat een ANWB autoverzekering meer of minder biedt ten opzichte van andere autoverzekeringen.
Heb je de autoverzekering gevonden die het best bij je past? Via de Autoverzekering Vergelijker sluit je in een handomdraai de autoverzekering van jouw keuze af.
Contactgegevens ANWB
- Telefoonnummer:088 - 269 22 22
- E-mail:
- Website:www.anwb.nl
- Adres:
Postbus 93200
2509 BA Den Haag
ANWB autoverzekering opzeggen
ANWB autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van ANWB .
Over ANWB autoverzekering
De Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond (ANWB) bestaat sinds 1883 en is de grootste vereniging in Nederland met ongeveer vier miljoen leden. ANWB staat bekend om de Wegenwacht en producten en diensten op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Daarnaast levert zij een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving. ANWB heeft particuliere verzekeringsproducten voor wonen, vervoer en reizen. Leden krijgen korting op het afsluiten van een verzekering, daarnaast is er pakketkorting.