Is een autoverzekering van ING voor jou de beste en voordeligste keus?
Premie van een ING autoverzekering berekenen? Met onze Autoverzekering Vergelijker vergelijk je eenvoudig verschillende autoverzekeringen. Bekijk wat een ING autoverzekering meer of minder biedt ten opzichte van andere autoverzekeringen.
Heb je de autoverzekering gevonden die het best bij je past? Via de Autoverzekering Vergelijker kun je veel autoverzekeringen direct afsluiten.
ING autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van ING .
ING is een financiële dienstverlener die naast bankproducten ook verschillende verzekeringen aanbiedt. Het bedrijf maakt deel uit van de ING Groep. Bij ING kun je terecht voor onder meer auto-, woon- en reisverzekeringen. Afhankelijk van de verzekering zijn er aanvullende dekkingen mogelijk. Daarnaast biedt ING producten aan op het gebied van hypotheken, pensioenen en leningen.