Is een autoverzekering van a.s.r. Verzekeringen voor jou de beste en voordeligste keus?
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a.s.r. Verzekeringen autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van a.s.r. Verzekeringen .
a.s.r. biedt onder meer verzekeringen, pensioenen en hypotheken aan voor consumenten, ondernemers en werkgevers. Ook beheert het vermogen voor derden. Het bedrijf is beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX-index.